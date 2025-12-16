Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Apertura 2025

El problema de Saprissa que preocupa a Vladimir Quesada y le puede terminar dando la 31 a Alajuelense en la final

Una situación puntual mantiene en alerta a Saprissa antes de la final y genera inquietud en Vladimir Quesada.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Sigue a FCA en Google!
Vladimir Quesada al mando del Saprissa
© SaprissaVladimir Quesada al mando del Saprissa

En la antesala de la gran final, Deportivo Saprissa llega con una preocupación que mantiene en alerta a Vladimir Quesada y que podría terminar marcando el desenlace del torneo.

Detalles que han venido repitiéndose en los últimos clásicos ante la Liga Deportivo Alajuelense generan dudas en el cuerpo técnico morado, justo en un escenario donde cualquier error puede inclinar la balanza y abrirle la puerta a su eterno rival para conquistar la tan deseada 31.

“Eso está definido”: Erick Lonnis confirma el nuevo refuerzo de Saprissa para 2026 en medio de las finales

ver también

“Eso está definido”: Erick Lonnis confirma el nuevo refuerzo de Saprissa para 2026 en medio de las finales

¿Cuál fue el problema de Saprissa que preocupa a Vladimir Quesada?

De cara a la final, un dato reciente aviva la discusión alrededor del clásico: Saprissa acumula 270 minutos sin poder anotarle a Alajuelense, una racha que se extiende a tres partidos consecutivos.

La estadística refleja el buen momento defensivo del cuadro manudo ante su máximo rival y añade un ingrediente más de presión y expectativa para el duelo decisivo.

Imagen
Yashin Quesada / X

¿Cuándo se juega la final del Apertura 2025?

La definición del Torneo Apertura 2025 ya cuenta con todos los detalles confirmados. El compromiso que decidirá al campeón se jugará el miércoles 17 de diciembre, a partir de las 8:00 de la noche, y se llevará a cabo en el estadio Alejandro Morera Soto.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
La puja entre Herediano y Alajuelense por Kenneth Vargas ya tendría un ganador
Liga Deportiva Alajuelense

La puja entre Herediano y Alajuelense por Kenneth Vargas ya tendría un ganador

Washington Ortega envía el mensaje que Alajuelense necesitaba escuchar a horas de la final contra Saprissa
Liga Deportiva Alajuelense

Washington Ortega envía el mensaje que Alajuelense necesitaba escuchar a horas de la final contra Saprissa

Tiene 18 años, sueña con heredar el arco de Keylor Navas y La Sele ya lo confirma para el proceso rumbo al próximo Mundial
Costa Rica

Tiene 18 años, sueña con heredar el arco de Keylor Navas y La Sele ya lo confirma para el proceso rumbo al próximo Mundial

“Bicampeón”: desde Panamá alertan a Motagua con el fichaje que Emilio Izaguirre quiere concretar
Honduras

“Bicampeón”: desde Panamá alertan a Motagua con el fichaje que Emilio Izaguirre quiere concretar

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo