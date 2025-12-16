El problema de Saprissa que preocupa a Vladimir Quesada y le puede terminar dando la 31 a Alajuelense en la final

En la antesala de la gran final, Deportivo Saprissa llega con una preocupación que mantiene en alerta a Vladimir Quesada y que podría terminar marcando el desenlace del torneo.

Detalles que han venido repitiéndose en los últimos clásicos ante la Liga Deportivo Alajuelense generan dudas en el cuerpo técnico morado, justo en un escenario donde cualquier error puede inclinar la balanza y abrirle la puerta a su eterno rival para conquistar la tan deseada 31.

ver también “Eso está definido”: Erick Lonnis confirma el nuevo refuerzo de Saprissa para 2026 en medio de las finales

¿Cuál fue el problema de Saprissa que preocupa a Vladimir Quesada?

De cara a la final, un dato reciente aviva la discusión alrededor del clásico: Saprissa acumula 270 minutos sin poder anotarle a Alajuelense, una racha que se extiende a tres partidos consecutivos.

La estadística refleja el buen momento defensivo del cuadro manudo ante su máximo rival y añade un ingrediente más de presión y expectativa para el duelo decisivo.

Yashin Quesada / X

¿Cuándo se juega la final del Apertura 2025?

La definición del Torneo Apertura 2025 ya cuenta con todos los detalles confirmados. El compromiso que decidirá al campeón se jugará el miércoles 17 de diciembre, a partir de las 8:00 de la noche, y se llevará a cabo en el estadio Alejandro Morera Soto.

Publicidad