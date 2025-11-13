Costa Rica en alerta roja: la decisión del Piojo Herrera que pondría en peligro la clasificación al Mundial de 2026

La Selección de Costa Rica enfrenta un duro partido esta noche ante la Selección de Haití en donde las decisiones de Miguel Herrera serán determinantes. Todo con el objetivo de acercarse al boleto que lleve a La Sele al Mundial de 2026.

Sin embargo, hay un dato que podría jugarle en contra a Costa Rica ante Haití. Todo dependerá de si Miguel Herrera toma esta decisión o no. Por lo pronto, las horas en la antesala de este compromiso sigue viviéndose con mucha intensidad.

ver también Con dos sorpresas y sin Manfred Ugalde: la alineación de Costa Rica vs. Haití por las Eliminatorias al Mundial 2026

¿Cuál es la decisión del Piojo Herrera que pone a Costa Rica en alerta roja?

La última ocasión en que Manfred Ugalde inició como suplente en un partido eliminatorio con Costa Rica no dejó un buen recuerdo para La Sele.

Cuando Manfred Ugalde fue suplente por última vez en un partido de Eliminatorias con Costa Rica nos tenemos que trasladar a año 2021, cuando la Sele cayó 0-1 ante México.

Manfred Ugalde con la Selección de Costa Rica

Esto quiere decir que cuando Manfred Ugalde ha iniciado jugando los partidos por Eliminatorias luego de esta derrota ante México en 2021, la Selección de Costa Rica no ha conocido un resultado negativo.

Publicidad

Publicidad

¿Manfred Ugalde va desde el arranque contra Haití?

Según el periodista Kevin Jiménez, Costa Rica se pararía de la siguiente manera esta noche ante Haití: Keylor Navas; Haxzel Quirós, Alexis Gamboa, Kendall Waston, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo; Aarón Murillo, Celso Borges; Kenneth Vargas o Manfred Ugalde, Alonso Martínez, Josimar Alcócer.

Recordemos que Manfred Ugalde se incorporó apenas ayer a la concentración de La Sele, lo que podría influir en su participación desde el inicio. De no comenzar desde el arranque, se tendrá en cuenta el dato mencionado.