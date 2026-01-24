Golpe a Saprissa: Mambo Núñez revela que una de sus joyas tiene las horas contadas

El manejo de las ligas menores del Deportivo Saprissa volvió a quedar bajo la lupa, esta vez por declaraciones que llegaron desde una voz con peso en el fútbol nacional.

Allan Alemán encendió la polémica días atrás en TD Más cuando lanzó una frase que no pasó desapercibida: “Yo deseara no tener hijos ahí (Saprissa) para poder hablar claro, ahí pasan cosas que no pueden pasar”.

Sus palabras apuntaban directamente a situaciones internas que, según él, se repiten en el club. En medio de su descargo, Mambo Núñez expuso que uno de sus hijos podría marcharse en breve.

¿Cuál es la joya que se iría de Alajuelense?

Mambo, histórico goleador del fútbol costarricense, habló sin rodeos sobre el presente de Ian Alemán, una de las grandes promesas de las divisiones menores moradas.

“No dura un año ahí, se lo van a llevar. No sé si no gusta en Saprissa, no le dan el valor. Hace goles hasta con los ojos cerrados”, lanzó Núñez, dejando claro su malestar con el trato que recibe el joven delantero en Tibás.

Una joya que ya marca diferencia

Ian Alemán tiene apenas 14 años y ya se proclamó como el goleador de todas las divisiones menores de la Liga ULatina defendiendo la camiseta de Saprissa. Su capacidad goleadora lo ha puesto en el radar, no solo a nivel local, sino también fuera del club.

Para Mambo Núñez, el escenario es claro: si en Saprissa no se le da el valor ni el respaldo adecuado, otros equipos no dudarán en moverse. Como ha sucedido con otros futbolistas, los morados perderían a una gran promesa.