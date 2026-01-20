Es tendencia:
Es un futbolista mexicano, se casó con una tica y ahora dijo que quiere jugar en la Selección de Costa Rica

Después de haber estado varios años en Costa Rica, este jugador mexicano reveló que estaría dispuesto a representar a La Sele.

Mexicano quiere jugar para Costa Rica.
La Selección de Costa Rica atraviesa uno de los momentos más complejos de los últimos años. La eliminación del Mundial 2026, la falta de un proyecto claro y la incertidumbre sobre el rumbo deportivo han abierto el debate sobre la necesidad de renovar y ampliar el abanico de opciones para el futuro del combinado nacional.

¿Quién es el futbolista mexicano que quiere jugar para Costa Rica?

En medio de ese contexto, una declaración llamó la atención en el fútbol local. Diego González, lateral izquierdo de 29 años y actual jugador del Club Sport Cartaginés, manifestó públicamente su deseo de representar a la Selección de Costa Rica, luego de avanzar en su proceso de nacionalización.

El futbolista mexicano cuenta con un recorrido amplio en la región. En su carrera ha militado en Toluca de México, Herediano, Xelajú de Guatemala, y desde 2024 forma parte del plantel brumoso, donde se ha consolidado como una pieza habitual.

González se casó con una costarricense y, gracias a ese vínculo, inició el trámite para obtener la nacionalidad tica, proceso que, según explicó, ya está encaminado. En entrevista con Tigo Sports, el defensor no ocultó su cariño por el país.

El país me ha tratado muy bien. Fui a México y decidí volver. Me han arropado muy bien y estoy muy feliz aquí”, señaló.

El lateral explicó que el proceso legal se viene trabajando desde hace tiempo y que todo está en orden: “Mi esposa es tica, entonces metimos los papeles hace rato. Ya son dos años aquí trabajando. Es presentar unos documentos y todo está en regla”, afirmó.

Consultado directamente sobre la posibilidad de vestir la camiseta de la Tricolor, González fue claro y sincero: La verdad que me gustaría. Me gusta mucho Costa Rica. Personalmente sigo mucho a la Selección”.

En un momento donde Costa Rica busca respuestas y nuevas alternativas, la postura del futbolista abre una puerta que no pasa desapercibida. Diego González ya dejó claro su deseo; ahora, el futuro dirá si su nombre llega a entrar en la conversación de una Selección necesitada de reconstrucción.

