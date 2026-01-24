Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Saprissa y Alajuelense aceleran por él: así juega Aikel Pennant, la joya de Pococí que ilusiona a los grandes de Costa Rica

Saprissa y Alajuelense se disputan el talento de un juvenil de 17 años que se robó todas las miradas en los Juegos Nacionales de Limón 2026.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Sigue a FCA en Google!
Aikel Pennant, el orgullo de Pococí.
© Facebook.Aikel Pennant, el orgullo de Pococí.

En las últimas horas trascendió que los dos clubes más poderosos del país, Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense, posaron sus ojos sobre el talento de Aikel Pennant, un jovencísimo futbolista que tuvo su momento consagratorio en los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales de Limón 2026.

Con apenas 17 años, el nombre del mediocampista comienza a circular en Tibás y Alajuela, donde ya lo siguen de cerca como una de las grandes apariciones del fútbol formativo nacional.

“Me contactaron”: Saprissa y Alajuelense se pelean por el goleador de 17 años que sorprendió a todo Costa Rica

ver también

“Me contactaron”: Saprissa y Alajuelense se pelean por el goleador de 17 años que sorprendió a todo Costa Rica

El show de Aikel Pennant para el oro de Pococí

Pennant fue la gran figura del torneo y el máximo goleador de su equipo, el cantón de Pococí, que se coronó bicampeón tras arrasar en la final al Comité Cantonal de Deportes de San José con un contundente 4-0.

En ese partido decisivo, la joya caribeña se dio el lujo de firmar un doblete que se robó todas las miradas. El primer tanto llegó a los 31 minutos del primer tiempo y fue una verdadera obra de arte: un remate con su pierna menos hábil, la zurda, que se coló en el ángulo derecho del arquero.

Ya sobre el cierre de la primera mitad, Pennant volvió a aparecer, esta vez desde el punto penal, ejecutando la pena máxima con sangre fría para encaminar una final que terminó siendo un monólogo de Pococí.

Publicidad

Pero más allá de sus ocho goles en los Juegos Nacionales, su posición natural en el campo no es la de delantero centro. Pennant es, en esencia, un mediocampista ofensivo, con muchísima llegada al área, buena lectura para atacar los espacios y capacidad para resolver las jugadas en ataque.

De la Liga de Ascenso a la mira de los grandes

Oriundo de Iroquois de Guácimo y nacido el 21 de mayo de 2008, el juvenil ya suma minutos con el primer equipo de Cariarí-Pococí en la Liga de Ascenso, donde debutó el 26 de agosto del año pasado.

Publicidad
Pennant ya tiene roce en el primer equipo de Cariarí-Pococí (Facebook).

Pennant ya tiene roce en el primer equipo de Cariarí-Pococí (Facebook).

Anteriormente, había transitado por las canteras de Turrialba y AD Santos, hasta que a mediados de 2025 el cuadro guapileño perdió la licencia para competir en la Primera División.

Publicidad
Nuevo salto en Costa Rica: Fernando Lesme da la noticia que nadie imaginaba mientras Jafet Soto lo espera en Herediano

ver también

Nuevo salto en Costa Rica: Fernando Lesme da la noticia que nadie imaginaba mientras Jafet Soto lo espera en Herediano

Hoy, con el interés concreto de Saprissa y Alajuelense, el orgullo de Pococí se encuentra ante la oportunidad de volver a dar el salto a un club de la máxima categoría nacional.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
"Me contactaron": Saprissa y LDA se pelean por un goleador de 17 años
Costa Rica

"Me contactaron": Saprissa y LDA se pelean por un goleador de 17 años

Viral: el insólito blooper múltiple en el ascenso de Costa Rica [VIDEO]
Noticias

Viral: el insólito blooper múltiple en el ascenso de Costa Rica [VIDEO]

Saprissa vs. Cartaginés: a qué hora y cómo ver el duelo entre Vladimir Quesada y Amarini Villatoro por el Clausura 2026
Deportivo Saprissa

Saprissa vs. Cartaginés: a qué hora y cómo ver el duelo entre Vladimir Quesada y Amarini Villatoro por el Clausura 2026

“No respondió”: el giro inesperado de Rolando Blackburn que sorprende a Panamá y este es su nuevo club en Centroamérica
Honduras

“No respondió”: el giro inesperado de Rolando Blackburn que sorprende a Panamá y este es su nuevo club en Centroamérica

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo