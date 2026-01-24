Saprissa y Alajuelense aceleran por él: así juega Aikel Pennant, la joya de Pococí que ilusiona a los grandes de Costa Rica

En las últimas horas trascendió que los dos clubes más poderosos del país, Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense, posaron sus ojos sobre el talento de Aikel Pennant, un jovencísimo futbolista que tuvo su momento consagratorio en los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales de Limón 2026.

Con apenas 17 años, el nombre del mediocampista comienza a circular en Tibás y Alajuela, donde ya lo siguen de cerca como una de las grandes apariciones del fútbol formativo nacional.

ver también “Me contactaron”: Saprissa y Alajuelense se pelean por el goleador de 17 años que sorprendió a todo Costa Rica

El show de Aikel Pennant para el oro de Pococí

Pennant fue la gran figura del torneo y el máximo goleador de su equipo, el cantón de Pococí, que se coronó bicampeón tras arrasar en la final al Comité Cantonal de Deportes de San José con un contundente 4-0.

En ese partido decisivo, la joya caribeña se dio el lujo de firmar un doblete que se robó todas las miradas. El primer tanto llegó a los 31 minutos del primer tiempo y fue una verdadera obra de arte: un remate con su pierna menos hábil, la zurda, que se coló en el ángulo derecho del arquero.

Ya sobre el cierre de la primera mitad, Pennant volvió a aparecer, esta vez desde el punto penal, ejecutando la pena máxima con sangre fría para encaminar una final que terminó siendo un monólogo de Pococí.

Publicidad

Publicidad

Pero más allá de sus ocho goles en los Juegos Nacionales, su posición natural en el campo no es la de delantero centro. Pennant es, en esencia, un mediocampista ofensivo, con muchísima llegada al área, buena lectura para atacar los espacios y capacidad para resolver las jugadas en ataque.

De la Liga de Ascenso a la mira de los grandes

Oriundo de Iroquois de Guácimo y nacido el 21 de mayo de 2008, el juvenil ya suma minutos con el primer equipo de Cariarí-Pococí en la Liga de Ascenso, donde debutó el 26 de agosto del año pasado.

Publicidad

Pennant ya tiene roce en el primer equipo de Cariarí-Pococí (Facebook).

Publicidad

Anteriormente, había transitado por las canteras de Turrialba y AD Santos, hasta que a mediados de 2025 el cuadro guapileño perdió la licencia para competir en la Primera División.

Publicidad

ver también Nuevo salto en Costa Rica: Fernando Lesme da la noticia que nadie imaginaba mientras Jafet Soto lo espera en Herediano

Hoy, con el interés concreto de Saprissa y Alajuelense, el orgullo de Pococí se encuentra ante la oportunidad de volver a dar el salto a un club de la máxima categoría nacional.