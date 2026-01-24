Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Duro revés para Cartaginés: la baja de peso que tendrán ante Saprissa

En un partido clave para ambos equipos, Cartaginés no podrá contar con unos de sus refuerzos claves contra Saprissa.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Sigue a FCA en Google!
Cartaginés llega golpeado ante Saprissa.
Cartaginés llega golpeado ante Saprissa.

El Club Sport Cartaginés llegará a uno de los partidos más exigentes del inicio del Clausura 2026 con una ausencia que no pasa desapercibida. Justo cuando el equipo atraviesa un buen momento futbolístico, los brumosos deberán enfrentar a Saprissa sin su principal líder en el banquillo.

Con apenas tres partidos dirigidos en el fútbol costarricense, y solo uno desde la zona técnica, el nuevo entrenador del Cartaginés, Amarini Villatoro, ya fue sancionado por el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol).

La sanción que golpea al Cartaginés

El castigo se origina en el partido del pasado miércoles ante Liga Deportiva Alajuelense, cuando Villatoro fue expulsado por el cuerpo arbitral. Tras analizar el informe, el Tribunal determinó imponerle una multa de ₡150.000 y un partido de suspensión, al tratarse de la primera ocasión en la temporada en la que el técnico “desobedece las órdenes del cuerpo arbitral”.

La resolución implica que el estratega hondureño no podrá dirigir desde el banquillo en el próximo compromiso del Cartaginés, una ausencia sensible considerando el contexto y la magnitud del rival.

Amarini Villatoro no estará ante Saprissa.

Amarini Villatoro no estará ante Saprissa.

Se pierde el duelo en La Cueva

La sanción llega en el peor momento posible para los brumosos. Cartaginés deberá visitar este domingo al Deportivo Saprissa en el estadio Ricardo Saprissa Aymá, un escenario históricamente complejo y ante un rival que también está urgido de resultados.

Publicidad

El encuentro está programado para este domingo a las 6:00 p. m. en San Juan de Tibás, y Villatoro tendrá que observarlo desde la grada, dejando la conducción del equipo en manos de su cuerpo técnico.

Saprissa lo celebra: Abraham Madriz pega el salto que en Costa Rica nadie vio venir

ver también

Saprissa lo celebra: Abraham Madriz pega el salto que en Costa Rica nadie vio venir

Una ausencia que pesa

Más allá de lo económico, la suspensión representa un golpe anímico y estratégico para Cartaginés, que había encontrado estabilidad en el arranque del torneo. Enfrentar a Saprissa sin su entrenador principal es una desventaja clara, en un partido donde cada detalle puede marcar la diferencia.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Amarini Villatoro es tajante con las posibilidades que tiene Cartaginés en el partido ante Saprissa
Deportivo Saprissa

Amarini Villatoro es tajante con las posibilidades que tiene Cartaginés en el partido ante Saprissa

Baja durísima: Vladimir Quesada confirma otra mala noticia en el Clausura
Deportivo Saprissa

Baja durísima: Vladimir Quesada confirma otra mala noticia en el Clausura

Así está la tabla de posiciones del Clausura 2026 de Costa Rica de cara a la Fecha 4
Costa Rica

Así está la tabla de posiciones del Clausura 2026 de Costa Rica de cara a la Fecha 4

“Salidas inesperadas”: Jeaustin Campos fue golepado en Honduras y se confirma el último refuerzo
Honduras

“Salidas inesperadas”: Jeaustin Campos fue golepado en Honduras y se confirma el último refuerzo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo