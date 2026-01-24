Duro revés para Cartaginés: la baja de peso que tendrán ante Saprissa

El Club Sport Cartaginés llegará a uno de los partidos más exigentes del inicio del Clausura 2026 con una ausencia que no pasa desapercibida. Justo cuando el equipo atraviesa un buen momento futbolístico, los brumosos deberán enfrentar a Saprissa sin su principal líder en el banquillo.

Con apenas tres partidos dirigidos en el fútbol costarricense, y solo uno desde la zona técnica, el nuevo entrenador del Cartaginés, Amarini Villatoro, ya fue sancionado por el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol).

La sanción que golpea al Cartaginés

El castigo se origina en el partido del pasado miércoles ante Liga Deportiva Alajuelense, cuando Villatoro fue expulsado por el cuerpo arbitral. Tras analizar el informe, el Tribunal determinó imponerle una multa de ₡150.000 y un partido de suspensión, al tratarse de la primera ocasión en la temporada en la que el técnico “desobedece las órdenes del cuerpo arbitral”.

La resolución implica que el estratega hondureño no podrá dirigir desde el banquillo en el próximo compromiso del Cartaginés, una ausencia sensible considerando el contexto y la magnitud del rival.

Amarini Villatoro no estará ante Saprissa.

Se pierde el duelo en La Cueva

La sanción llega en el peor momento posible para los brumosos. Cartaginés deberá visitar este domingo al Deportivo Saprissa en el estadio Ricardo Saprissa Aymá, un escenario históricamente complejo y ante un rival que también está urgido de resultados.

El encuentro está programado para este domingo a las 6:00 p. m. en San Juan de Tibás, y Villatoro tendrá que observarlo desde la grada, dejando la conducción del equipo en manos de su cuerpo técnico.

Una ausencia que pesa

Más allá de lo económico, la suspensión representa un golpe anímico y estratégico para Cartaginés, que había encontrado estabilidad en el arranque del torneo. Enfrentar a Saprissa sin su entrenador principal es una desventaja clara, en un partido donde cada detalle puede marcar la diferencia.