En las últimas horas, el puesto de Miguel Herrera como entrenador de la Selección de Costa Rica se ha puesto en duda. El comité de la Fedefútbol tendrá una reunión para determinar su futuro en el que revisarán el rendimiento que ha tenido hasta ahora.

El doble empate en las dos primeras fechas de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 no cayó de la mejor manera en Costa Rica. Integrantes del comité tienen una opinión dividida con respecto a la continuidad del Piojo Herrera, al punto de que colocaron a Andrés Carevic como un posible candidato a reemplazarlo.

El periodista Kevin Jiménez informó que el técnico argentino es del interés de Sergio Hidalgo en la Fedefútbol. El entrenador está haciendo un gran trabajo en Cartago, especialmente en este inicio de temporada en el que avanzaron a los cuartos de final de la Copa Centroamericana. También podrían posicionarse en el primer puesto del campeonato nacional si ganan el juego que tienen pendiente.

¿Qué dicen en Cartaginés sobre una llegada de Carevic a La Sele?

Ante este fuerte rumor, Leonardo Vargas, presidente del Cartaginés, fue consultado por La Teja y respondió qué tan cierto es: “Nada de eso está pasando, la Selección tiene su cuerpo técnico y seguimos trabajando y apoyándolo desde el Comité Ejecutivo, lo demás son solo rumores”.

De esta manera, Vargas le pone un freno a la posible llegada de Carevic a La Sele y aclara que se tratan de tan solo rumores. Cabe aclarar que el mismo presidente de Cartago formará parte de la reunión que se llevará a cabo el lunes para tratar el futuro del Piojo Herrera.

Además de la versión de Hidalgo en el comité, trascendió la de Osael Maroto. El presidente de la Fedefútbol apoya la continuidad del DT de La Sele, como la mayoría de los integrantes.