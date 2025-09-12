La Selección de Costa Rica deberá mejorar y mucho para revertir la situación actual. La Sele no pudo derrotar a Nicaragua como visitante cuando iba ganando y tenía un jugador más en el campo. Tampcoo logró vencer a Haití de local con el marcador 2-0 a su favor.

Estos empates 1-1 y 3-3 respectivamente provocan que hoy el equipo tricolor esté afuera del Mundial 2026. Honduras está en el primer lugar del grupo con cuatro puntos y La Sele en la segunda posición con dos. Este puntaje también lo deja sin posibilidades del repechaje, ya que hasta ahora sería el peor segundo (clasifican los dos mejores).

Por si fuera poco, Concacaf sorprendió en las últimas horas con una nueva actualización de su ranking de selecciones. Entre los países de la confederación, Costa Rica bajó al quinto lugar con 1691 puntos, tras ser superado por Estados Unidos. México sigue siendo el líder, Canadá ascendió al segundo lugar luego de haber desplazado a Panamá al tercer puesto.

El top 10 de Concacaf. Foto: Concacaf

En Centroamérica, Costa Rica continúa en el segundo puesto por detrás de los Canaleros. En esta doble fecha de Eliminatorias, los Ticos igualaron contra Nicaragua que se ubica en el puesto 16 de la Concacaf. Esta igualdad fue uno de los motivos de su descenso en la tabla.

Haití, por su parte, con el empate que consiguió en el Estadio Nacional alcanzó el octavo puesto de la Confederación. Se mantiene en el segundo lugar entre todas las selecciones del Caribe. Solo es superada por Jamaica.

¿Cuándo vuelve a jugar Costa Rica por las Eliminatorias camino al Mundial 2026?

Con el Piojo Herrera en duda por sus malos resultados, Costa Rica volverá a tener doble fecha en el mes de octubre. Visitará a Honduras el 9 de octubre en un partido que puede marcar el futuro del grupo. El 13 de octubre recibirá a los nicaragüenses en la cuarta fecha, ya con la obligación de ganar.