“Hizo las maletas”: sale a la luz lo que la Fedefútbol y el Piojo Herrera querían ocultar sobre su salida de Costa Rica

La Selección de Costa Rica vive días de incertidumbre. Los dos empates iniciales en la fase final de la eliminatoria, primero ante Nicaragua (1-1) y después frente a Haití (3-3), pusieron contra las cuerdas al técnico Miguel Herrera, cuya continuidad será evaluada en las próximas horas por la Fedefútbol.

La presión de los aficionados y la crítica del entorno futbolístico han generado un clima de tensión alrededor del banquillo tricolor. En medio de esa situación, la noticia de que el Piojo salía del país sorprendió a muchos y encendió rumores sobre un posible adiós definitivo.

El miércoles anterior, la Federación costarricense hizo el anuncio oficial confirmando que el entrenador viajaría fuera de Costa Rica por unos días, aunque sin dar mayores detalles. “Por este medio les informamos que el profesor Miguel Herrera, con la autorización previamente otorgada por la FCRF, saldrá del país mañana para atender un compromiso familiar. Su regreso está programado para el próximo fin de semana”, señalaron.

Publicidad

Publicidad

¿Por qué Miguel Herrera regresó a México?

La realidad salió a la luz poco después. Miguel Herrera “hizo las maletas” y viajó a México no para resolver su futuro deportivo, sino para un motivo profundamente familiar: celebrar el primer cumpleaños de su nieto, Patricio.

Miguel Herrera viajó a México por el cumple de su hijo. (Foto: La Teja)

Publicidad

El Piojo decidió darse un respiro en medio de la tormenta y acompañar a su hija Mishelle en la fiesta de su pequeño. Ella misma compartió en redes sociales la emoción de la celebración: “Un año de un Patricio increíble, cómo te amo hijo, llegaste hace 365 a cambiarme todo. Gracias por elegirme como tu mamá y enseñarme tanto”.

Publicidad

ver también Mientras Jeaustin Campos suena para reemplazar al Piojo Herrera en Costa Rica, en Honduras se cocina su salida: “Me dieron la derecha para irme”

De esta forma, el técnico mexicano combina horas de tensión profesional con momentos íntimos de felicidad familiar. Mientras tanto, la Fedefútbol deberá definir pronto si Herrera regresa a Costa Rica únicamente para retomar su cargo o para cerrar su ciclo en el banquillo de la Tricolor.