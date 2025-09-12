FIFA le da un duro revés a Costa Rica: la mala noticia que pone en jaque a Miguel Herrera antes de enfrentar a Honduras y Nicaragua

La Selección de Costa Rica atraviesa una de sus crisis más fuertes en los últimos años. Los empates frente a Nicaragua (1-1) y Haití (3-3) en el arranque de la fase final de la eliminatoria rumbo al Mundial dejaron al técnico Miguel Herrera en el ojo de la tormenta y con su continuidad bajo análisis.

La presión no solo viene de la afición y la prensa, sino ahora también desde la FIFA. Según las proyecciones oficiales, en la próxima actualización del ranking mundial no tendrá buenas noticias para los dirigidos por el estratega mexicano.

¿Cuál es la mala noticia que le dará FIFA a Costa Rica?

En el ranking que se publicará el 17 de septiembre, Costa Rica perderá siete posiciones, una caída que refleja el mal momento deportivo y que borra de un plumazo el ascenso logrado semanas atrás, cuando la Tricolor había sorprendido al escalar 14 lugares.

El golpe es simbólico y numérico. La Sele no solo queda rezagada en la clasificación internacional, sino que además enfrenta un calendario que no le permite margen de error. En octubre, los ticos deberán medirse a Honduras y nuevamente a Nicaragua, partidos que resultan determinantes para mantener viva la esperanza de alcanzar la próxima Copa del Mundo.

Así está actualmente Costa Rica en el ranking. (Foto: FIFA)

Para Herrera, el escenario no puede ser más complejo: llega a esas dos fechas con el peso de los resultados, la desconfianza de la afición y ahora también con la presión extra que significa este retroceso en el ranking FIFA.

La Selección Nacional tendrá, entonces, una doble misión: recuperar su nivel futbolístico en la cancha y recomponer su imagen internacional. De lo contrario, el golpe podría ser aún más duro, tanto para el Piojo como para las aspiraciones mundialistas de Costa Rica.