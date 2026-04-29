“Regresa”: desde Alajuelense confirman la vuelta que todos los manudos estaban esperando en este momento de incertidumbre

En Liga Deportiva Alajuelense el ambiente sigue marcado por la eliminación del Clausura 2026, pero no todo es incertidumbre. En medio de un plantel que continúa entrenando pese a haber quedado fuera de competencia, una noticia empieza a cambiar el ánimo interno y le devuelve algo de orden a un escenario que venía cargado de dudas.

La Liga decidió no detener su actividad tras el golpe deportivo. Durante estas semanas, el equipo se mantiene en cancha por una combinación de razones contractuales y físicas. Los jugadores siguen bajo vínculo vigente, por lo que deben presentarse a entrenar, y además el cuerpo técnico busca evitar un parón prolongado que complique la planificación de la próxima temporada.

En ese contexto, el grupo venía trabajando bajo la conducción de Wardy Alfaro, quien asumió el mando de forma interina. La decisión de ausentarse de Óscar Ramírez se había convertido en uno de los temas centrales dentro del club, especialmente por la incertidumbre sobre su futuro tras la eliminación.

La vuelta confirmada en Alajuelense

Pero ahora, la espera terminó. Óscar Ramírez regresa para retomar el control del equipo y cerrar este período de entrenamientos que funciona como puente entre el final del torneo y la próxima pretemporada. Una vuelta que no es menor, porque devuelve una referencia clara en un momento donde todo está siendo evaluado.

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El regreso llega en medio de una planificación particular. La Liga proyecta entrenar durante dos semanas más, luego otorgar aproximadamente un mes de vacaciones y finalmente iniciar una pretemporada de ocho semanas de cara al Apertura 2026. Un esquema pensado para equilibrar cargas después de un calendario exigente que incluyó torneos locales, Copa Centroamericana y compromisos de selección.

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Además, el club mantiene una política que lo diferencia dentro del medio: los futbolistas continúan cobrando su salario incluso fuera de competencia, algo que no ocurre en todas las instituciones del país. Esto también explica por qué nombres como Joel Campbell, pese a estar definiendo su futuro, siguen entrenando con el plantel.

ver también Entorno del Machillo Ramírez da una pincelada de lo que podría ser su futuro en Alajuelense

El objetivo de estas semanas no es competitivo, sino de ajuste. Hay jugadores que necesitan descargar cargas tras un semestre intenso, otros que deben elevar su nivel físico por falta de minutos y un grupo de lesionados que continúa su recuperación bajo seguimiento en el Centro de Alto Rendimiento.

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En ese escenario, la presencia de Machillo vuelve a ser clave. No solo por lo que representa desde lo futbolístico, sino porque su decisión final sobre la continuidad marcará el rumbo del proyecto. Su regreso no resuelve todas las incógnitas, pero sí devuelve una figura central en medio del proceso.

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Datos Claves

Óscar Ramírez regresa para retomar el mando de Alajuelense tras la eliminación del Clausura 2026 .

regresa para retomar el mando de Alajuelense tras la eliminación del . El club planifica dos semanas adicionales de entrenamiento antes de otorgar un mes de vacaciones.

adicionales de entrenamiento antes de otorgar un mes de vacaciones. Wardy Alfaro dirigió las prácticas interinas mientras la directiva evaluaba el futuro del cuerpo técnico.