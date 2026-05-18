Salario revelado: esto cobrará Ismael Rescalvo en Alajuelense mientras Machillo Ramírez ganaba 20 mil dólares por mes

El cambio de ciclo en Liga Deportiva Alajuelense no solo se siente en lo deportivo, también impacta directamente en el bolsillo. Tras la salida de Óscar Ramírez luego de un Clausura 2026 decepcionante, en el que el equipo ni siquiera logró clasificar a los playoffs, el equipo dio un importante cambio con respecto al cuerpo técnico.

Mientras Club Sport Herediano celebraba ser campeón, en Alajuelense comenzaron a tomar decisiones que apuntan a cambiar la estructura desde la base. El ciclo de Machillo llegó a su fin por decisión de él y los directivos salieron a buscar un reemplazante.

En ese contexto aparece Ismael Rescalvo, un técnico con recorrido en Sudamérica tras sus pasos por Independiente del Valle y Barcelona SC, que llega con una misión clara: reconstruir el equipo y devolverle competitividad a la Liga.

Sin embargo, más allá de lo futbolístico, hay un dato que explica gran parte de esta apuesta. El salario del nuevo entrenador está por debajo del que percibía su antecesor, algo que no es casual dentro del nuevo enfoque institucional.

¿Cuál es el salario de Ismael Rescalvo?

Mientras Ramírez cobraba cerca de 20 mil dólares mensuales, el contrato de Rescalvo se ubica entre los 10 y 15 mil dólares. La diferencia no solo es significativa, sino que marca una intención clara de reducir costos sin perder ambición deportiva.

Ismael Rescalvo cobrará entre 10 y 15 mil dólares en Alajuelense. (LDA)

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Este movimiento responde directamente a la visión de Carlos Vela, quien impulsó la llegada del español y lidera la reestructuración interna. La idea es construir un proyecto más sostenible, donde la inversión esté mejor distribuida y no concentrada en figuras con salarios elevados.

En Alajuelense entienden que el problema no era únicamente el entrenador, sino el contexto en el que se desarrollaba el proyecto. Por eso, el cambio no es solo de nombres, sino también de lógica.

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Rescalvo llega con menos presión económica, pero con la misma exigencia deportiva. En la Liga no hay margen para procesos largos sin resultados, y eso lo sabe tanto el entrenador como la dirigencia.

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El desafío será encontrar el equilibrio entre un proyecto más austero y la necesidad de competir al máximo nivel en el fútbol costarricense. El club rojinegro inicia una nueva etapa donde cada decisión parece más medida.

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