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Machillo Ramírez en aprietos: el ultimátum que Joseph Joseph le dio al DT tras el fracaso de Alajuelense

Machillo Ramírez quedó bajo presión luego de que Alajuelense quedara fuera de semifinales en el Clausura 2026.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

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El ultimátum que Joseph Joseph le dio al Machillo Ramírez tras el fracaso de Alajuelense
© AlajuelenseEl ultimátum que Joseph Joseph le dio al Machillo Ramírez tras el fracaso de Alajuelense

La campaña de Liga Deportiva Alajuelense en el Clausura 2026 dejó un sabor amargo, luego de quedar fuera de las semifinales bajo el mando de Machillo Ramírez.

El conjunto rojinegro terminó en la quinta posición con 26 puntos, producto de 7 victorias, 5 empates y 6 derrotas, números que no le alcanzaron para meterse entre los cuatro mejores.

Ante este escenario, Machillo Ramírez quedó bajo presión tras el ultimátum que el presidente Joseph Joseph le dio al técnico después del fracaso liguista.

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¿Qué ultimátum recibió Machillo Ramírez tras el fracaso de Alajuelense?

Según el periodista Ferlin Fuentes, la dirigencia de Alajuelense no estaría dispuesta a esperar las dos semanas que pidió Óscar “Machillo” Ramírez para definir su futuro.

En el club consideran que el próximo torneo ya está en etapa de planificación y que deben tomar decisiones cuanto antes.

Bajo este panorama, las altas esferas rojinegras le habrían marcado la cancha al técnico y le comunicaron que la decisión sobre su continuidad tendría que resolverse esta misma semana.

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Se necesitan decisiones y la dirigencia marcó la cancha. La Liga empezó a moverse porque el próximo torneo está en planificación. Si bien Óscar Ramírez pidió 2 semanas a la dirigencia para tomar una decisión sobre su futuro, las altas esferas de Alajuelense le marcaron la cancha“, comentó Ferlin Fuentes en TDMAX.

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“No van a esperar ese tiempo, de hecho le comentaron el lunes pasado que había que decidirlo esta misma semana”, finalizó el periodista Ferlin Fuentes.

Datos claves

  • La dirigencia de Alajuelense no esperará las dos semanas que pidió Machillo Ramírez para decidir su futuro.
  • En el club consideran que deben tomar decisiones urgentes porque ya están planificando el próximo torneo.
  • A Machillo le dieron un ultimátum: su continuidad debe definirse esta misma semana.
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