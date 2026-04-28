En Costa Rica, pero lejos de Alajuelense: la decisión que tomarían en la Liga con Elián Quesada en este mercado

En Liga Deportiva Alajuelense el mercado de fichajes ya empezó a moverse con decisiones que apuntan a reordenar el plantel tras un Clausura 2026 que dejó más dudas que certezas. No todos los movimientos serán bombazos: algunos pasan por ajustar piezas jóvenes que todavía no lograron consolidarse en el primer equipo.

Uno de los casos que aparece en ese análisis es el de Elián Quesada. El jugador llegó en julio de 2025 con expectativas interesantes, pero nunca terminó de encontrar su lugar dentro de la estructura que lidera Óscar Ramírez. Su participación en este Clausura fue mínima, con apenas dos apariciones, un dato que refleja su escasa continuidad.

Puertas adentro, la evaluación es clara. El cuerpo técnico no terminó de verlo listo para competir al más alto nivel en la Liga, lo que llevó a replantear su situación de cara al próximo semestre. No se trata de una salida definitiva, sino de una decisión estratégica que busca potenciar su desarrollo sin perder el control sobre su futuro.

¿Qué pretende hacer Alajuelense con Elián Quesada?

Según pudo confirmar Fútbol Centroamérica, la idea del club es cederlo a préstamo en este mercado. La particularidad es que Alajuelense no vería con malos ojos que continúe en el fútbol costarricense, con el objetivo de que sume minutos y se adapte mejor al ritmo de competencia local.

Elián Quesada no continuaría en Alajuelense. (Foto: Alajuelense)

Incluso, la fórmula que se analiza incluye una cláusula de retorno a los seis meses, lo que permitiría al club evaluar su evolución en un plazo relativamente corto. Una jugada que combina necesidad deportiva con planificación a mediano plazo, en un momento donde cada decisión empieza a tener peso.

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En cuanto a posibles destinos, aparecen nombres como Municipal Liberia o Sporting FC, equipos que podrían ofrecerle el contexto ideal para sumar minutos y ganar confianza. No hay nada cerrado, pero el escenario empieza a tomar forma.

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Para Quesada, el desafío es claro: transformar esta salida en una oportunidad. En Alajuelense todavía creen en su potencial, pero entienden que necesita rodaje para dar el salto definitivo. Y en un fútbol donde el tiempo apremia, cada partido puede marcar la diferencia.

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Datos Claves

Elián Quesada será cedido a préstamo tras jugar solo dos partidos en el Clausura.

será cedido a tras jugar solo dos partidos en el Clausura. La Liga analiza incluir una cláusula de retorno a los seis meses de cesión.

a los de cesión. Municipal Liberia y Sporting FC figuran como posibles destinos para el préstamo del jugador.