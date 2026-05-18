Giacone se refirió a Machillo Ramírez y comentó que es uno de los mejores técnicos de Costa Rica.

El último sábado, José Giacone volvió a sumar un campeonato nacional en Costa Rica siendo el entrenador de Herediano. El técnico argentino ganó su segundo título de la Liga Promérica con el Team y el tercero en su cuenta personal con el que logró en Pérez Zeledón.

Sobre el final del campeonato, en el ambiente del fútbol se tildó a Giacone de ser un entrenador defensivo, especialmente por la serie que protagonizó Herediano contra Cartaginés. Por eso, se mostró en contra de las etiquetas y sorprendió al hablar del Machillo Ramírez y sus ideas.

El flamante campeón con Herediano aseguró que replicó algunos métodos del Machillo: “En el fútbol todo es opinable y pueden estar en contra. Se ha llegado al éxito por diferentes caminos. Dicen que Óscar (Ramírez) es defensivo y fue un tipo súper exitoso del que yo copié muchas cosas porque me parece un técnico de lo mejor de Costa Rica“.

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Por esta declaración, José Giacone deja en claro que utilizó algunas tácticas en el equipo florense que implementó Machillo antes de su salida de Alajuelense. Indirectamente, Óscar tuvo una influencia en las decisiones del técnico de Herediano campeón del Clausura 2026.

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Justamente, Giacone recibió los mismos comentarios que muchas veces tuvo que escuchar el ex DT de Alajuelense sobre sus planteos defensivos. A pesar de las opiniones, ambos fueron campeones nacionales con sus ideas.

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El enojo de José Giacone contra la prensa tica

Además de las respuestas por su planteo, Giacone también se molestó con quienes analizaron a su equipo por la serie que disputó contra Cartaginés en las semifinales.

“Hay gente que ve el partido contra Cartaginés y resulta que lo de Herediano es todo malo. No puede ser. Están desubicados. ¿Qué están diciendo? Analizá el campeonato. Yo hice una estrategia contra Cartaginés obviamente defensiva, pero también buscaba el control. No nos salió. Tuvimos la pelota mucho menos de lo que yo pensaba, pero el trabajo defensivo fue impecable“, opinó el técnico argentino.

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En resumen

José Giacone sumó un nuevo campeonato nacional en Costa Rica al dirigir a Herediano.

sumó un nuevo campeonato nacional en Costa Rica al dirigir a Herediano. El técnico argentino ganó su segundo título de la Liga Promérica con el equipo florense.

con el equipo florense. El estratega campeón defendió su planteo táctico y elogió los métodos de Óscar Ramírez.