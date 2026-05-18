“Tampoco seguirá en Alajuelense”: Ismael Rescalvo limpió a Joel Campbell y también echó a uno de los preferidos del Machillo Ramírez

Ismael Rescalvo comenzó fuerte con la limpieza en la Liga Deportiva Alajuelense en este nuevo reto profesional.

Ismael Rescalvo ya empezó a mover sus piezas en Alajuelense con miras al próximo torneo, después del duro fracaso que representó el Clausura 2026. El técnico español trabaja en la conformación de una nueva planilla y varios futbolistas comienzan a quedar fuera de sus planes.

Según información del periodista Kevin Jiménez, además de Joel Campbell, José Alvarado tampoco continuará en el conjunto manudo. El delantero no será renovado por la Liga, por lo que deberá buscar equipo para el siguiente semestre.

“José Alvarado tampoco seguirá en Alajuelense, el delantero no será renovado”, así lo expresó el periodista Kevin Jiménez en su cuenta oficial de X.

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José Alvarado, uno de los preferidos del Machillo Ramírez

José Alvarado llegó a Alajuelense como una petición específica de Óscar “Machillo” Ramírez, quien veía en él un delantero con características diferentes a las de un nueve tradicional.

El atacante destacaba más por su movilidad, su capacidad para salir del área y asociarse con sus compañeros, además de atacar los espacios cuando la jugada avanzaba, un perfil que encajaba con la idea futbolística que buscaba el técnico rojinegro.

José Alvarado – Alajuelense

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Los registros de José Alvarado en Alajuelense

Los números de José Alvarado en el Clausura 2026 con Alajuelense estuvieron lejos de lo esperado.

El delantero apenas disputó 10 partidos entre todas las competiciones y solamente logró marcar un gol, registro que terminó siendo bastante pobre para un atacante llamado a aportar más peso ofensivo en la Liga.

Datos claves

Ismael Rescalvo ya comenzó a hacer cambios en Alajuelense tras el fracaso del Clausura 2026.

tras el fracaso del Clausura 2026. José Alvarado no continuará en la Liga , ya que el delantero no será renovado para el próximo torneo.

, ya que el delantero no será renovado para el próximo torneo. La información fue revelada por el periodista Kevin Jiménez, quien confirmó la salida del atacante en su cuenta oficial de X.