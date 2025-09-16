“Quedó claro”: Fedefútbol mete mano en la convocatoria de La Sele y este es el cambio clave que el Piojo Herrera ya aceptó

El catastrófico inicio de la Selección de Costa Rica en la fase final de las eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026 dejó al entrenador Miguel “Piojo” Herrera bajo el escrutinio de la Fedefútbol.

Tras los empates 1-1 en Nicaragua y 3-3 ante Haití, el estratega mexicano debió comparecer ante el Comité Ejecutivo y el presidente de la Federación, Osael Maroto, para rendir cuentas por el pobre desempeño del combinado nacional, que hoy ve tambalear su sueño mundialista.

Decisión tomada: Piojo Herrera se queda

Aunque trascendió que algunos de los nueve miembros del Comité no veían con malos ojos reemplazar al timonel, finalmente los argumentos del “Piojo” convencieron al ente rector del fútbol costarricense.

La decisión fue darle continuidad en el cargo, al menos hasta la próxima fecha FIFA de octubre, cuando La Sele disputará dos duelos cruciales: frente a Honduras en San Pedro Sula y la revancha con Nicaragua en San José.

Una permanencia condicionada

Lo cierto es que Herrera ya no goza de libertad absoluta para confeccionar su próxima nómina, ya que la Fedefútbol le impuso una condición innegociable. El periodista Fabián Borbón lo reveló este martes en el programa Seguimos: “Lo que quedó claro después de la reunión con el Comité Ejecutivo es que la lista se abre. Los que vienen jugando no tienen el lugar garantizado, y los que sean llamados en la próxima convocatoria va a ser por rendimiento”, sentenció.

Esto abre de par en par la puerta para el regreso de referentes que habían quedado relegados en los últimos procesos, como Celso Borges (37), Kendall Waston (37), Joel Campbell (33) o Johan Venegas (36). Argumentos etarios o de recambio generacional ya no son un obstáculo, y todo apunta a que el técnico nacional tendrá que considerar su aporte en la recta decisiva de la clasificación.

La limpieza de La Sele se cobra a sus primeras víctimas

No sería sorpresa que varios de estos nombres aparezcan en la próxima lista de convocados, al tiempo que otros ven cómo su ciclo se acorta. Tras la reunión en la Federación, los atacantes Ariel Lassiter y Anthony Contreras figuran entre los jugadores con mayores posibilidades de quedar fuera del listado que se anunciará para la doble jornada eliminatoria.

Costa Rica se jugará la vida el 9 de octubre ante Honduras, en el siempre intimidante Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, a partir de las 8:00 p.m. (hora tica). Solo un triunfo le permitiría al conjunto tricolor seguir soñando con clasificar de manera directa al Mundial de Norteamérica 2026.