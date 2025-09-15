Limpieza en Costa Rica: los jugadores que Miguel Herrera borraría para los partidos decisivos contra Honduras y Nicaragua

La Selección de Costa Rica atraviesa un momento crítico en la eliminatoria rumbo al Mundial 2026. Los empates frente a Nicaragua (1-1) y Haití (3-3) dejaron a la Tricolor con apenas dos puntos de seis posibles, situación que obligó al Comité Ejecutivo de la FCRF a sesionar de manera extraordinaria el 15 de septiembre en el Proyecto Gol, con la presencia de Miguel Herrera.

El estratega mexicano tuvo que dar explicaciones sobre lo ocurrido en los últimos juegos, pero también escuchar las observaciones de un comité liderado por Osael Maroto y compuesto por dirigentes de peso como Jafet Soto, Joseph Joseph y Juan Carlos Rojas. La conclusión fue clara: se requieren cambios profundos en la Selección, tanto en la idea de juego como en la conformación del plantel.

Si bien Herrera cuenta con el respaldo para continuar en el cargo, la presión lo llevó a considerar ajustes inmediatos en la nómina. En la reunión se habló de la necesidad de sumar referentes de experiencia, como Celso Borges y Joel Campbell, pero también de dar un paso al costado con jugadores que no han logrado consolidarse en el esquema de la Tricolor.

¿Qué jugadores serán borrados de Costa Rica?

En este contexto, dos futbolistas están bajo la lupa y podrían ser los primeros borrados de la era Herrera en los partidos decisivos de octubre ante Honduras y Nicaragua: Ariel Lassiter y Anthony Contreras. Ambos han tenido oportunidades constantes en la Sele, pero su aporte en el arranque de la eliminatoria no convenció ni al cuerpo técnico ni a la dirigencia.

Ariel Lassiter y Anthony Contreras serían borrados de La Sele. (Foto: Getty Images)

La decisión no es oficial todavía, pero todo apunta a que el Piojo buscará oxigenar la ofensiva con otros perfiles. La idea es encontrar jugadores con mayor jerarquía en el manejo de la presión y más consistencia en los momentos claves de los partidos, un déficit evidente en los dos empates recientes, donde Costa Rica comenzó ganando y no supo mantener la ventaja.

De concretarse la salida de Lassiter y Contreras, Herrera dejaría claro que su apuesta pasa por una “limpieza” en el plantel para recuperar la confianza del grupo y del país. Con Honduras y Nicaragua en el horizonte inmediato, la Sele necesita resultados urgentes y la primera medida parece ser un golpe de timón en la convocatoria.