“Bienvenido”: tras la intervención al Piojo Herrera en La Sele, Celso Borges escucha el mensaje que todos estaban esperando

Vienen cambios en la Selección de Costa Rica y Celso Borges está en carpeta. Descubre los últimos detalles.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Celso Borges con La Sele
La Federación Costarricense de Fútbol decidió intervenir en un momento delicado para la Selección, reafirmando su respaldo a Miguel Herrera y dejando abierta la posibilidad de ajustes en la convocatoria de cara a los próximos partidos eliminatorios.

En medio de ese escenario, surgió el nombre de Celso Borges, cuya experiencia y liderazgo podrían convertirse en el impulso que necesita el equipo, marcando así un esperado regreso al combinado nacional.

¿Cuál fue el mensaje que le ha llegado a Celso Borges?

El periodista Ferlin Fuentes dio la bienvenida a Celso Borges en su inminente regreso a la Selección de Costa Rica, destacando la importancia de que el volante aporte su experiencia y liderazgo en un momento clave.

Fuentes subrayó que la presencia de Celso será fundamental para acompañar a Keylor Navas en el desafío de guiar a la Tricolor hacia el Mundial. Además también dejó claro que de una fuente confiable, Borges está totalmente abierto para un llamado de Miguel Herrera.

Celso Bienvenido de nuevo. Aliste los tacos, usted va a regresar a la Selección de Costa Rica, ojalá lo haga muy bien y ayuda a Keylor Navas a liderar este camino que de momento lo tenemos cuesta arriba si queremos llegar a un próximo Mundial con la Tricolor“, aseveró el periodista Ferlin Fuentes.

Todo el mundo pide su regreso a La Sele y Celso Borges no esquiva la crisis:
Celso Borges – Selección de Costa Rica

Ferlin Fuentes también aprovechó para enviarle un mensaje a la dirigencia de la Selección, señalando que el proceso de cambio generacional debe manejarse con mayor flexibilidad.

Aclaró que, aunque los jóvenes deben ser la base del equipo, es fundamental contar con futbolistas experimentados que aporten equilibrio y liderazgo en el camino hacia el Mundial de 2026.

¿Cuándo fue el último partido de Celso Borges con la Selección de Costa Rica?

La última aparición de Celso Borges con la camiseta de la Selección de Costa Rica se remonta al 9 de julio de 2023, cuando disputó los 90 minutos en la derrota 2-0 ante México por la Copa Oro.

Ese compromiso representó su participación más reciente en un torneo oficial con la Tricolor, quedando como su último registro internacional hasta ahora.

