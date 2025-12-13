Qué necesita Cartaginés para eliminar a Saprissa y meterse en la final del Torneo Apertura 2025

Tras la derrota 2-1 en el Fello Meza por la semifinal de ida del Torneo Apertura 2025 de la Liga Promérica, la serie entre Club Sport Cartaginés y Deportivo Saprissa llega cuesta arriba para los brumosos de cara a la vuelta, que se jugará este domingo en La Cueva.

La gran pregunta que se hacen los aficionados blanquiazules es qué tiene que pasar en la revancha para que el equipo de Andrés Carevic elimine al Saprissa y se meta en la final de los playoffs.

Cómo se define la serie de semifinales del Apertura 2025

Las semifinales del Apertura 2025 se juegan a dos partidos, ida y vuelta, y el equipo mejor ubicado en la fase regular (en este caso, Saprissa, segundo en la tabla) tiene el beneficio de cerrar la serie como local.

El formato es directo: al término del segundo encuentro se suman los puntos obtenidos en ambos partidos y se compara también el marcador global. Si después de los 90 minutos de la vuelta hay igualdad tanto en puntos como en goles, la llave no se resuelve por posición en la tabla ni por tantos de visitante. En ese caso, el reglamento establece una prórroga de 30 minutos (dos tiempos de 15’) y, si persiste el empate, la clasificación se define en una tanda de penales.

Es decir, no existe el gol de visitante como criterio de desempate ni la llamada “ventaja deportiva” por la fase regular: la serie se define exclusivamente por lo que ocurra en la cancha a lo largo de los 180 minutos (o 210 si hay tiempo extra).

Qué necesita Cartaginés para seguir soñando con la final

Tras el 1-2 sufrido en el Fello Meza, Cartaginés afronta la vuelta con desventaja: Saprissa llega a Tibás con 3 puntos contra 0 y una ligera diferencia a su favor en el marcador global. Ahora el cuadro brumoso está obligado a conseguir un resultado de peso si quiere darle vuelta a la historia y meterse en la pelea por la final.

Cartaginés clasifica en los 90 minutos si…

Gana el partido de vuelta por dos o más goles de diferencia.

Cualquier resultado con victoria brumosa por al menos dos tantos hace que Cartaginés iguale la serie en puntos (3 y 3), pero quede arriba en el global de goles, lo que le permite avanzar directamente a la final del Apertura 2025 sin necesidad de prórroga ni penales.

Qué pasa si Cartaginés gana por un gol de diferencia en la vuelta

Si Cartaginés se impone en el Ricardo Saprissa Aymá por un solo gol, la serie se empata en puntos (3 para cada uno) y también en el marcador global, ya que el 2-1 de la ida se compensaría con otra victoria por la mínima en la vuelta.

En este escenario, la llave no se define por tabla ni por gol de visitante: se juega una prórroga completa de 30 minutos. Si tras ese tiempo extra el marcador global sigue igualado, el finalista se decidirá en una tanda de penales. Es decir, ganar por un gol no le alcanza al equipo de Andrés Carevic para clasificar en los 90 minutos, pero sí le abre la puerta a forzar tiempo extra y soñar con la remontada completa.

Cartaginés queda eliminado si…

Empata o pierde el partido de vuelta, sin importar el resultado.

Cualquier empate o derrota en Tibás deja a Saprissa arriba en puntos y en el global, por lo que Cartaginés quedaría fuera de la final. Tampoco le sirve una victoria por un gol si luego cae en la prórroga o en los penales: en ese caso, el clasificado igualmente será el equipo de Vladimir Quesada.

En resumen, el margen de error para los brumosos es mínimo: necesitan ganar sí o sí, y mientras más amplia sea la diferencia, mejor.

¿Cuándo se juega y cómo ver la semifinal de vuelta entre Saprissa y Cartaginés?

Día: domingo 14 de diciembre de 2025

domingo 14 de diciembre de 2025 Hora: 4:00 p.m. (hora de Costa Rica)

4:00 p.m. (hora de Costa Rica) Estadio: Ricardo Saprissa Aymá, Tibás

Ricardo Saprissa Aymá, Tibás Transmisión: FUTV

