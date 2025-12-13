Saprissa vs. Cartaginés: ¿cómo se define la semifinal en caso de igualdad en los 180 minutos?

La semifinal entre Deportivo Saprissa y Club Sport Cartaginés del Torneo Apertura 2025 llega al partido de vuelta en La Cueva con un 2-1 a favor de los morados en el marcador global, luego del encuentro disputado en el Fello Meza. En este contexto, la pregunta que se impone es clara: ¿qué pasa si, luego del duelo de revancha, la igualdad se da en puntos y en goles?

No hay “gol de visitante” ni ventaja por tabla

Lo primero que hay que remarcar es que en las semifinales del Apertura 2025 no cuenta el gol de visitante como criterio de desempate y tampoco hay ventaja deportiva para el equipo mejor ubicado en la fase regular (en este caso, Saprissa). Todo se resuelve en la cancha.

Qué pasa si la igualdad se mantiene tras los 90 minutos del partido de vuelta

Para que la serie quede igualada, Cartaginés necesita al menos ganar el partido de vuelta. Si lo hace por un gol de diferencia, los brumosos igualan la serie en puntos (3 y 3) y también en el marcador global, ya que se compensaría el 2-1 de la ida.

En ese escenario, la semifinal entra en fase de definición:

1) Prórroga de 30 minutos

Se disputan dos tiempos de 15 minutos cada uno (30 en total).

No hay “gol de oro” ni “gol de plata”: se juegan los 30 minutos completos, sin importar si alguien anota primero.

Si en la prórroga uno de los dos equipos se impone en el marcador, ese club será el clasificado a la final del Apertura 2025.

2) Penales si persiste la igualdad

Si al término de los 120 minutos (90 de tiempo reglamentario + 30 de prórroga), el marcador global sigue empatado, la serie se define desde el punto penal.

Se ejecuta una tanda de cinco penales por equipo.

Si tras esos cinco remates se mantiene la igualdad, se pasa a la fase de muerte súbita, con un penal por lado hasta que uno convierta y el otro falle.

El ganador de la serie de penales será el que obtenga el boleto a la final de los playoffs del Torneo Apertura 2025.

¿Cuándo se juega y cómo ver la semifinal de vuelta entre Saprissa y Cartaginés?

Día: domingo 14 de diciembre de 2025

domingo 14 de diciembre de 2025 Hora: 4:00 p.m. (hora de Costa Rica)

4:00 p.m. (hora de Costa Rica) Estadio: Ricardo Saprissa Aymá, Tibás

Ricardo Saprissa Aymá, Tibás Transmisión: FUTV