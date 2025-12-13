Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Saprissa vs. Cartaginés: ¿cómo se define la semifinal en caso de igualdad en los 180 minutos?

Saprissa vs. Cartaginés definen en La Cueva quién será finalista del Apertura 2025 de Costa Rica.

gustavo pando

Por Gustavo Pando

Sigue a FCA en Google!
Saprissa y Cartaginés y una lucha mano a mano por un lugar en la final.
Saprissa y Cartaginés y una lucha mano a mano por un lugar en la final.

La semifinal entre Deportivo Saprissa y Club Sport Cartaginés del Torneo Apertura 2025 llega al partido de vuelta en La Cueva con un 2-1 a favor de los morados en el marcador global, luego del encuentro disputado en el Fello Meza. En este contexto, la pregunta que se impone es clara: ¿qué pasa si, luego del duelo de revancha, la igualdad se da en puntos y en goles?

No hay “gol de visitante” ni ventaja por tabla

Lo primero que hay que remarcar es que en las semifinales del Apertura 2025 no cuenta el gol de visitante como criterio de desempate y tampoco hay ventaja deportiva para el equipo mejor ubicado en la fase regular (en este caso, Saprissa). Todo se resuelve en la cancha.

La Inteligencia Artificial predice el resultado de Saprissa vs. Cartaginés por la semifinal de vuelta del Apertura 2025

ver también

La Inteligencia Artificial predice el resultado de Saprissa vs. Cartaginés por la semifinal de vuelta del Apertura 2025

Qué pasa si la igualdad se mantiene tras los 90 minutos del partido de vuelta

Para que la serie quede igualada, Cartaginés necesita al menos ganar el partido de vuelta. Si lo hace por un gol de diferencia, los brumosos igualan la serie en puntos (3 y 3) y también en el marcador global, ya que se compensaría el 2-1 de la ida.

En ese escenario, la semifinal entra en fase de definición:

1) Prórroga de 30 minutos

  • Se disputan dos tiempos de 15 minutos cada uno (30 en total).
  • No hay “gol de oro” ni “gol de plata”: se juegan los 30 minutos completos, sin importar si alguien anota primero.
  • Si en la prórroga uno de los dos equipos se impone en el marcador, ese club será el clasificado a la final del Apertura 2025.

2) Penales si persiste la igualdad

Si al término de los 120 minutos (90 de tiempo reglamentario + 30 de prórroga), el marcador global sigue empatado, la serie se define desde el punto penal.

  • Se ejecuta una tanda de cinco penales por equipo.
  • Si tras esos cinco remates se mantiene la igualdad, se pasa a la fase de muerte súbita, con un penal por lado hasta que uno convierta y el otro falle.
Publicidad

El ganador de la serie de penales será el que obtenga el boleto a la final de los playoffs del Torneo Apertura 2025.

Qué necesita Saprissa para eliminar a Cartaginés y meterse en la final del Torneo Apertura 2025

ver también

Qué necesita Saprissa para eliminar a Cartaginés y meterse en la final del Torneo Apertura 2025

¿Cuándo se juega y cómo ver la semifinal de vuelta entre Saprissa y Cartaginés?

  • Día: domingo 14 de diciembre de 2025
  • Hora: 4:00 p.m. (hora de Costa Rica)
  • Estadio: Ricardo Saprissa Aymá, Tibás
  • Transmisión: FUTV
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Qué necesita Cartaginés para eliminar a Saprissa y meterse en la final
Costa Rica

Qué necesita Cartaginés para eliminar a Saprissa y meterse en la final

La Inteligencia Artificial predice el resultado de Saprissa vs. Cartaginés
Deportivo Saprissa

La Inteligencia Artificial predice el resultado de Saprissa vs. Cartaginés

Qué necesita Saprissa para eliminar a Cartaginés y meterse en la final del Torneo Apertura 2025
Deportivo Saprissa

Qué necesita Saprissa para eliminar a Cartaginés y meterse en la final del Torneo Apertura 2025

◉ Así viene el mercado de Alajuelense: altas, bajas y rumores para 2026
Liga Deportiva Alajuelense

◉ Así viene el mercado de Alajuelense: altas, bajas y rumores para 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo