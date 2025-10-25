Pumas lo confirma: la sentencia de última hora que Keylor Navas necesitaba escuchar antes de enfrentar a James Rodríguez

Los Pumas de la UNAM ya no tienen margen de error en la Liga MX. Este sábado 25 de octubre, el equipo universitario visitará al Club León desde las 7:00 p.m. (hora de Costa Rica), en un duelo crucial que puede definir su futuro en el Torneo Apertura 2025.

Con Keylor Navas como capitán y figura, los auriazules irán por un triunfo que los mantenga con vida en la lucha por ingresar a la fase de Play-In, la antesala de la liguilla.

Así llega Pumas a Guanajuato

El conjunto dirigido por Efraín Juárez llega a este compromiso en la posición 12 de la tabla con 14 puntos en 14 partidos, mientras que León, comandado por James Rodríguez, antiguo compañero de Keylor en el Real Madrid, se encuentra aún más comprometido en el puesto 16, con 12 unidades.

El perdedor de este choque en Guanajuato quedará prácticamente sin opciones de avanzar a la siguiente ronda del campeonato mexicano, lo que representaría un verdadero mazazo para cualquiera de los dos equipos, que se han reforzado con fichajes de jerarquía para ir en busca del título nacional.

La sentencia que ilusiona a Keylor Navas

En medio de la tensión previa al duelo, y a pocas horas del pitazo inicial en el Estadio León, los Pumas compartieron en sus redes sociales un dato que genera optimismo dentro del vestuario auriazul.

“Los Pumas ya suman ocho partidos sin perder ante León, con un saldo de seis victorias y dos empates”, publicó el club, recordando una estadística que podría inclinar la balanza a su favor en esta verdadera final anticipada.

Pero aunque la historia reciente favorece a los felinos capitalinos, cada partido es diferente. Actualmente, los Pumas acumulan siete jornadas sin ganar, una racha que los ha llevado al borde del abismo y que solo puede cortarse con una actuación sólida frente a los “Panzas Verdes”.

Con Keylor bajo los tres palos como garantía de seguridad, el cuadro universitario buscará volver a sumar de a tres y aferrarse a la esperanza de pelear por un boleto al Play-In.