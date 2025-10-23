No se vio en TV: la afición de Pumas tuvo un gran gesto con Keylor Navas antes de negarle el saludo a Carrasquilla y el resto de sus compañeros

En el partido entre Pumas y Atlético San Luis, que finalizó con derrota por 0-1 para el equipo de Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla, ocurrieron situaciones que no fueron captadas por las cámaras de televisión.

Más allá del resultado, el encuentro dejó escenas significativas que reflejaron el sentir de la afición universitaria, marcada por la frustración y las emociones encontradas tras un nuevo tropiezo en casa.

ver también Mientras Keylor Navas es figura en Pumas, Memo Ochoa vive una pesadilla en Europa que lo pone en jaque rumbo al Mundial 2026

¿Cuál fue el gesto de la afición de Pumas con Keylor Navas?

La afición de los Pumas no pudo contener su admiración por Keylor Navas tras la gran actuación que tuvo ante Atlético San Luis (a pesar del resultado final) coreando su nombre con entusiasmo tras una brillante actuación bajo los tres palos para evitar la caída de su arco durante gran parte del compromiso.

Tweet placeholder

No todo fue un camino de rosas

Sin embargo, después de la derrota, el ambiente en el estadio cambió por completo. Los jugadores de Pumas con Keylor Navas, Adalberto Carrasquilla y compañía, fueron abucheados por la afición, que mostró su descontento al negarse a realizar el tradicional “Goya”, símbolo de apoyo al equipo.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

La situación de los Pumas en el Torneo Apertura 2025

Los Pumas de Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla aún tienen opciones de clasificar a la Liguilla, aunque está a siete puntos del sexto lugar. Para lograrlo, necesita una racha perfecta de tres victorias seguidas ante León, Tijuana y Cruz Azul, algo que no ha conseguido en todo el torneo.

Además, debe esperar que rivales directos como Tijuana, Pachuca, Chivas, Juárez y Atlas sumen pocos puntos para mantener viva la esperanza de avanzar. Al final, enfrentan el reto de sumar al menos siete de los nueve puntos restantes en el torneo para mantener sus aspiraciones de clasificación.