Keylor Navas solo necesitó 5 palabras para advertir a James Rodríguez antes de su reencuentro por la Liga MX

Tras la dura derrota 1-0 frente al Atlético San Luis, los Pumas de la UNAM y su capitán Keylor Navas se preparan para un duelo clave que podría definir su futuro en el Apertura 2025 de la Liga MX.

Este sábado 25 de octubre a las 7 p. m. (hora tica), los universitarios visitarán al Club León, equipo que tiene como principal referente a James Rodríguez, viejo conocido del portero costarricense desde sus días en el Real Madrid.

ver también No se vio en TV: la afición de Pumas tuvo un gran gesto con Keylor Navas antes de negarle el saludo a Carrasquilla y el resto de sus compañeros

Tanto Pumas como León llegan con la soga al cuello en la Liga MX, fuera de los puestos de clasificación a las fases finales a solo tres jornadas de terminar la fase regular. Los universitarios ocupan el puesto 12 con 14 puntos, a dos unidades del Play-In, mientras que los “Panzas Verdes” están aún más comprometidos, en el puesto 16 con apenas 12 puntos.

Pumas viene de sufrir una caída dolorosa (Getty Images).

Keylor responde a la presión con 5 palabras

En la antesala del choque, Keylor Navas sorprendió a sus casi 20 millones de seguidores en Instagram con un mensaje que dejó clara su mentalidad ganadora y encendió la previa del reencuentro con James Rodríguez.

“Si hay fe, hay esperanza”, escribió el capitán, acompañado de una imagen desde el avión rumbo a Guanajuato. Con apenas cinco palabras, el arquero de 38 años envió una advertencia a todos los rivales que lo ven fuera de la pelea por el título: no se rendirá.

Publicidad

Publicidad

El mensaje de Keylor para los universitarios (Instagram).

¿Qué necesita Pumas para clasificar?

El conjunto de la capital azteca (14 puntos) necesita imperiosamente sumar los tres puntos ante León, lo que dejaría a los esmeraldas prácticamente fuera de carrera. Además, para mantener vivo el sueño, los universitarios también esperan que San Luis (16 puntos), Atlas (14), Santos Laguna (14) y Querétaro (14) dejen escapar unidades en sus respectivos compromisos de la jornada 15.

Publicidad

ver también Dieta rigurosa, ejercicios especiales y un secreto de miles de dólares: Keylor Navas revela la fórmula para mantenerse en la élite a los 38 años

Luego de visitar al conjunto de James, Pumas deberá enfrentar a Tijuana en el Olímpico Universitario el 2 de noviembre, y cerrará la fase regular del Apertura 2025 visitando al Cruz Azul el 9 de noviembre.