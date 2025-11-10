Preocupación en Costa Rica: Alonso Martínez admite el detalle que mantiene en vilo al Piojo Herrera antes de visitar a Haití

La Selección de Costa Rica entra en la etapa más tensa de las Eliminatorias Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2026, y todo parece indicar que el boleto directo a Norteamérica se definirá entre la Tricolor y Honduras, que se verán las caras el martes 18 de noviembre en San José.

Sin embargo, antes de ese cruce a todo o nada, el combinado dirigido por Miguel “Piojo” Herrera deberá visitar a Haití en Curazao, el próximo jueves 13 desde las 8:00 p.m. (hora tica), en un partido donde tampoco hay margen de error. Un traspié podría dejar a Costa Rica con un pie fuera del Mundial incluso antes de enfrentar a los catrachos.

ver también “No puede jugar junto a Joel Campbell”: el veredicto que sacude los planes del Piojo Herrera rumbo al Mundial 2026

Costa Rica no puede subestimar a Haití

El encuentro ante los haitianos no será sencillo. El conjunto caribeño ocupa la tercera posición del Grupo C con cinco puntos, apenas uno menos que Costa Rica, y en la primera vuelta demostró su peligrosidad con un 3-3 en el Estadio Nacional.

Haití quiere dar el golpe ante Costa Rica (FHF).

Aquella noche, Duckens Nazon fue el gran protagonista al marcar los tres tantos que silenciaron a San José y dejaron en evidencia la capacidad ofensiva del equipo dirigido por Sébastien Migné.

ver también Es el goleador de las Eliminatorias y renunció a ver nacer a su hija para enfrentar a Costa Rica: ¿quién es Duckens Nazon, la figura de Haití que amenaza al Piojo Herrera?

La advertencia de Alonso Martínez

A solo días del crucial enfrentamiento por la clasificación a Norteamérica 2026, Alonso Martínez, el goleador costarricense de estas Eliminatorias, habló con los medios desde la concentración de La Sele.

Publicidad

Publicidad

“Ahora nos toca Haití, que es un rival muy complicado fuera de casa. Creo que van a ser partidos difíciles”, expresó el atacante del New York City FC, anticipando un encuentro intenso y de máxima concentración.

Tweet placeholder

Publicidad

ver también “Me marcaron”: Piojo Herrera hace enojar a todo Costa Rica antes de enfrentar a Honduras por un boleto al Mundial de 2026

El atacante tico explicó cuál es el aspecto que más preocupa de los haitianos y que deberá ser tomado en cuenta en el planteamiento del cuerpo técnico. “Ellos juegan muy bien al contragolpe, hay que tener cuidado. Tienen jugadores muy rápidos, entonces creo que tenemos que tener precaución con ellos”, aseguró Martínez, recordando lo difícil que fue contenerlos cuando logran salir de contra.