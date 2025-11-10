Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Preocupación en Costa Rica: Alonso Martínez admite el detalle que mantiene en vilo al Piojo Herrera antes de visitar a Haití

Alonso Martínez le recuerda a la afición de Costa Rica que no puede relajarse de cara al duelo con Haití rumbo al Mundial 2026.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Sigue a FCA en Google!
Alonso Martínez advierte a Costa Rica.
© Instagram.Alonso Martínez advierte a Costa Rica.

La Selección de Costa Rica entra en la etapa más tensa de las Eliminatorias Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2026, y todo parece indicar que el boleto directo a Norteamérica se definirá entre la Tricolor y Honduras, que se verán las caras el martes 18 de noviembre en San José.

Sin embargo, antes de ese cruce a todo o nada, el combinado dirigido por Miguel “Piojo” Herrera deberá visitar a Haití en Curazao, el próximo jueves 13 desde las 8:00 p.m. (hora tica), en un partido donde tampoco hay margen de error. Un traspié podría dejar a Costa Rica con un pie fuera del Mundial incluso antes de enfrentar a los catrachos.

“No puede jugar junto a Joel Campbell”: el veredicto que sacude los planes del Piojo Herrera rumbo al Mundial 2026

ver también

“No puede jugar junto a Joel Campbell”: el veredicto que sacude los planes del Piojo Herrera rumbo al Mundial 2026

Costa Rica no puede subestimar a Haití

El encuentro ante los haitianos no será sencillo. El conjunto caribeño ocupa la tercera posición del Grupo C con cinco puntos, apenas uno menos que Costa Rica, y en la primera vuelta demostró su peligrosidad con un 3-3 en el Estadio Nacional.

Haití quiere dar el golpe ante Costa Rica (FHF).

Haití quiere dar el golpe ante Costa Rica (FHF).

Aquella noche, Duckens Nazon fue el gran protagonista al marcar los tres tantos que silenciaron a San José y dejaron en evidencia la capacidad ofensiva del equipo dirigido por Sébastien Migné.

Es el goleador de las Eliminatorias y renunció a ver nacer a su hija para enfrentar a Costa Rica: ¿quién es Duckens Nazon, la figura de Haití que amenaza al Piojo Herrera?

ver también

Es el goleador de las Eliminatorias y renunció a ver nacer a su hija para enfrentar a Costa Rica: ¿quién es Duckens Nazon, la figura de Haití que amenaza al Piojo Herrera?

La advertencia de Alonso Martínez

A solo días del crucial enfrentamiento por la clasificación a Norteamérica 2026, Alonso Martínez, el goleador costarricense de estas Eliminatorias, habló con los medios desde la concentración de La Sele.

Publicidad

Ahora nos toca Haití, que es un rival muy complicado fuera de casa. Creo que van a ser partidos difíciles”, expresó el atacante del New York City FC, anticipando un encuentro intenso y de máxima concentración.

Tweet placeholder
Publicidad
“Me marcaron”: Piojo Herrera hace enojar a todo Costa Rica antes de enfrentar a Honduras por un boleto al Mundial de 2026

ver también

“Me marcaron”: Piojo Herrera hace enojar a todo Costa Rica antes de enfrentar a Honduras por un boleto al Mundial de 2026

El atacante tico explicó cuál es el aspecto que más preocupa de los haitianos y que deberá ser tomado en cuenta en el planteamiento del cuerpo técnico. “Ellos juegan muy bien al contragolpe, hay que tener cuidado. Tienen jugadores muy rápidos, entonces creo que tenemos que tener precaución con ellos”, aseguró Martínez, recordando lo difícil que fue contenerlos cuando logran salir de contra.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Se confirma la fortuna que Costa Rica perdería si no clasifica al Mundial 2026
Costa Rica

Se confirma la fortuna que Costa Rica perdería si no clasifica al Mundial 2026

¿Qué pasa si Guatemala gana, empata o pierde ante Panamá?
Concacaf

¿Qué pasa si Guatemala gana, empata o pierde ante Panamá?

¿Qué pasa si El Salvador gana, empata o pierde contra Surinam? Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026, Grupo A
Concacaf

¿Qué pasa si El Salvador gana, empata o pierde contra Surinam? Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026, Grupo A

Concacaf confirma la noticia que Machillo Ramírez llevaba semanas esperando
Liga Deportiva Alajuelense

Concacaf confirma la noticia que Machillo Ramírez llevaba semanas esperando

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo