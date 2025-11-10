“Me marcaron”: Piojo Herrera hace enojar a todo Costa Rica antes de enfrentar a Honduras por un boleto al Mundial de 2026

Miguel Herrera tendrá la responsabilidad de clasificar a la Selección de Costa Rica al Mundial de 2026. Pero no es una tarea sencilla, en el camino tendrá que superar a Haití y Honduras.

Sobre este escenario que mantiene atentos a todos los costarricenses, Miguel Herrera en unas declaraciones para ESPN Argentina, dejó unas frases que no cayeron nada bien en Costa Rica.

¿Por qué Miguel Herrera hizo enojar a Costa Rica?

El Piojo Herrera habló de los tres entrenadores que lo han marcado en su carrera y que de todos ha podido absorber algo en su carrera como DT. No obstante, en sus palabras, técnico de La Sele emitió unas palabras que no gustará en territorio tico.

Ricardo La Volpe, Enrique Meza, Alberto Guerra. Y de los tres afirmó que siempre aprendió algo para seguir mejorando en su carrera. Pero hay un elemento que en la Selección de Costa Rica todavía no se ve y genera rechazo en la afición.

“Hay tres técnicos que me marcaron en mi carrera: Ricardo La Volpe, Enrique Meza, Alberto Guerra. De todos agarré un poquito de todo para aprender”, comentó Miguel Herrera para ESPN.

“Alberto Guerra una vez me dijo que primero hay que armar un equipo de atrás para adelante. Porque es muy lindo atacar, pero si no tienes el cero atrás, luego te cuesta mucho trabajo conseguirlo. Así que de los tres me llevo algo y por eso voy a tratar de ser un mejor técnico cada día“, compartió Miguel Herrera.

La defensa de La Sele

Justamente la defensa de la Selección de Costa Rica ha sido uno de los dolores de cabeza al mando de Miguel Herrera. En estas Eliminatorias solo en dos oportunidades bajo el mando del mexicano La Sele ha dejado su potería en cero goles: Bahamas 0-8 Costa Rica y Honduras 0-0 Costa Rica.

De resto, la Selección de Costa Rica ha permitido anotaciones y no se le ha visto tan sólida en la última línea. Sobre todo en los últimos compromisos ante Haití (3-3) y Nicaragua de visita (1-1).

En Costa Rica esperan que ante Haití y Honduras en estas últimas dos fechas de Eliminatorias para buscar un boleto al Mundial de 2026, Miguel Herrera tenga bien aceitada la estrategia para terminar con la portería en cero goles recibidos.