Es el goleador de las Eliminatorias y renunció a ver nacer a su hija para enfrentar a Costa Rica: ¿quién es Duckens Nazon, la figura de Haití que amenaza al Piojo Herrera?

Entrando en la recta final de las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026, el nombre que domina la tabla de goleadores no proviene de una de las potencias regionales.

El máximo artillero del certamen es Duckens Nazon, delantero de la Selección de Haití, quien acumula seis goles en ocho apariciones. Entre sus conquistas destaca un triplete inolvidable ante Costa Rica en el Estadio Nacional, resultado que selló un empate 3-3 y mantuvo con vida a los caribeños en el Grupo C. Ahora, los haitianos volverán a medirse ante los ticos el próximo jueves 13 de septiembre en Curazao, con la ilusión intacta de dar otro golpe.

Un sacrificio por la patria

Para estar presente en aquel duelo histórico en San José, Nazon realizó un sacrificio que conmovió a toda Haití: arriesgó perderse el nacimiento de su hija para representar a su país, aun sin tener la certeza de ser titular.

“Alá, te doy gracias por este magnífico partido. Creo que he sido recompensado, porque mi actitud hacia mi país fue pura y sincera”, declaró tras su triplete el artillero caribeño, quien finalmente pudo estar presente para abrazar a su hija en sus primeros momentos de vida.

Duckens Nazon casi se pierde el nacimiento de su hija (Instagram).

¿Quién es Duckens Nazon?

Nazon, delantero centro de 31 años y 1,81 metros, nació en Châtenay-Malabry, una comuna ubicada en los suburbios de París, Francia. Sin embargo, desde pequeño sintió el llamado de sus raíces haitianas, heredadas de sus padres.

Formado en el fútbol galo, pasó por clubes como Vannes, Lorient, US Roye y Stade Lavallois, antes de iniciar un recorrido que lo llevó por destinos tan diversos como India, Inglaterra, Bélgica, Escocia, Bulgaria, Turquía e Irán.

El delantero ya le anotó un triplete a Costa Rica (Instagram).

En el Reino Unido tuvo un breve paso por el Wolverhampton, aunque solo jugó con el equipo Sub-21, y luego militó en el Coventry City y el Oldham Athletic del ascenso inglés. Hoy, es el delantero del Esteghlal FC, uno de los clubes más importantes de la primera división persa. Su carrera resume el espíritu de un trotamundos: 14 equipos en 8 países a lo largo de dos continentes.

Costa Rica vuelve a ver a su verdugo

Los números de Duckens Nazon con la camiseta de Haití impresionan: 44 goles en 72 partidos internacionales, una cifra que lo coloca entre los atacantes más efectivos de toda la región.

El jueves, Haití se medirá ante el equipo de Miguel “Piojo” Herrera en un partido decisivo. Si los caribeños logran una victoria, superarán a Costa Rica en puntos (actualmente los ticos suman 6 y Haití 5), dejando a la Tricolor al borde de la eliminación antes del choque final ante Honduras, líder del grupo con 8 unidades.