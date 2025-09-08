Piojo Herrera recibe la peor noticia: se confirma lo que nadie en Costa Rica quería escuchar antes del partido ante Haití

La Selección de Costa Rica inició la fase final de las Eliminatorias de Concacaf con un sabor agridulce. El debut en Managua terminó con un empate 1-1 frente a Nicaragua, resultado que dejó a los dirigidos por Piojo Herrera con la obligación de hacerse fuertes en casa para acomodarse en el Grupo C, que también integran Honduras y Haití.

El próximo compromiso, precisamente frente a los haitianos, se perfilaba como la oportunidad perfecta para sumar tres puntos y recuperar terreno. Sin embargo, en la antesala del encuentro llegó un revés inesperado que cambia el panorama para el cuerpo técnico y obliga a replantear la alineación.

¿Cuál es la mala noticia que recibió el Piojo Herrera?

El periodista Kevin Jiménez confirmó que Costa Rica tendrá dos bajas sensibles para este duelo. Santiago Van Der Putten quedó fuera por lesión, duro revés de última hora y Francisco Calvo no podrá estar presente debido a suspensión. Dos ausencias que golpean la zona defensiva y complican el trabajo de Herrera en un partido decisivo.

Ambos futbolistas venían siendo piezas importantes en el esquema del mexicano, y su ausencia reduce las variantes en la última línea, donde la Sele necesita solidez para enfrentar a un rival que suele ser intenso y físico.

Anthony Hernández y Guillermo Villalobos serán titulares en la Sele. (Foto: Kevin Jiménez)

¿Quiénes serán los reemplazos en la Sele?

Ante este escenario, Miguel Herrera ya tomó cartas en el asunto y eligió a los reemplazantes. Anthony Hernández y Guillermo Villalobos serán los encargados de ocupar esos espacios, asumiendo la responsabilidad de responder a la confianza del entrenador.

La Selección Nacional tendrá que mostrar capacidad de reacción y temple para superar las adversidades. El partido contra Haití se convierte en una verdadera prueba de carácter, en la que Costa Rica buscará transformar un golpe inesperado en la motivación necesaria para dar un paso firme rumbo al Mundial.