El guiño que incomoda al Piojo Herrera: Celso Borges vuelve a encender la ilusión de los fanáticos de La Sele

El 8 de julio del año 2023, Celso Borges disputaba lo que hasta hoy es su último partido con la Selección de Costa Rica. Aquella noche, en la derrota 2-0 ante México que significó la eliminación en la Copa Oro, el mediocampista alcanzó su presentación número 163 con el uniforme tricolor, consolidando su condición de máximo referente histórico en presencias de La Sele.

Ahora, un sector mayoritario de la afición pide a gritos su regreso. Con 37 años, Celso sigue siendo capitán y emblema de Liga Deportiva Alajuelense, demostrando que la edad no ha mermado su jerarquía dentro de la cancha.

ver también “No está descartado”: al Piojo Herrera le preguntaron por el regreso de un histórico a La Sele y su respuesta ilusiona a Costa Rica

Un nuevo guiño de Celso Borges

Este lunes, el volante volvió a encender la ilusión del pueblo tico. En sus historias de Instagram compartió una publicación de TD Más que mostraba su golazo de tiro libre ante Uruguay en 2019, en un amistoso internacional. “El último gol relevante de Costa Rica de tiro libre ¡Don Celso Borges ante Uruguay!”, fue el mensaje original que el propio Celso replicó en sus redes.

Publicidad

Publicidad

Apenas horas antes, Miguel “Piojo” Herrera había aclarado en conferencia de prensa que no descarta a nadie para futuras convocatorias: “Hoy están estos muchachos. Si el día de mañana necesito otro más porque así lo considere, están en mi cabeza. En ningún momento he dicho que nadie esté descartado”, subrayó el entrenador.

Celso Borges vuelve a la órbita de La Sele (Instagram).

Publicidad

Pero el Piojo también aclaró que no tomará decisiones precipitadas tras el tropiezo en Nicaragua. “Volver a llamar a un jugador porque un resultado no fue el que buscábamos es como decir ‘no estoy haciendo bien las cosas’. Y los muchachos lo están haciendo bien. Si hay que apretarlos, los voy a apretar, y les voy a seguir exigiendo más”, sentenció.

Publicidad

¿La Sele necesita a Celso Borges?

La Selección atraviesa un momento de dudas futbolísticas, y la falta de un líder en el mediocampo es cada vez más evidente. Ni Orlando Galo, ni Alejandro Bran, ni Brandon Aguilera han logrado llenar ese vacío, lo que hace que la figura del capitán manudo cobre aún más fuerza en la discusión.

Publicidad

ver también “Siento que falta”: Alexandre Guimaraes sacude al Piojo Herrera con un mensaje directo mientras Costa Rica pide a Celso Borges

Por ahora, no hay señales concretas de un regreso inmediato, pero el mensaje de Celso y la apertura que dejó el Piojo Herrera alimentan una ilusión creciente. Además de la sangre joven, Costa Rica necesita experiencia, jerarquía y voz de mando rumbo al Mundial 2026.