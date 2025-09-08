Costa Rica vs. Haití: ¿A qué hora juegan y cómo ver el partido? Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

La Ronda Final de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026 continúa ahora será el turno de la Selección de Costa Rica, que se enfrentará a la Selección de Haití en el Estadio Nacional de San José. El duelo corresponde al Grupo C y tendrá como protagonistas a dos selecciones que igualaron en su debut.

¿A qué hora juega Costa Rica vs. Haiti por las Eliminatorias al Mundial 2026?

Costa Rica y Haití se medirán este martes 9 de septiembre a las 8:00 p.m. hora de Costa Rica. El duelo lo albergará el Estadio Nacional de Costa Rica por la segunda jornada de la fase final de las Eliminatorias de Concacaf.

¿Cómo ver Costa Rica vs. Haití por Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026?

El partido entre Costa Rica y Haití por las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026 podrá seguirse en territorio costarricense a través de la señal de Canal 6 Repretel y Teletica 7, dos de las televisoras que transmitirán en vivo este compromiso clave del Grupo C.

¿Cómo llega Costa Rica?

Costa Rica afronta el choque contra Haití con la obligación de conseguir una victoria luego del empate 1-1 frente a Nicaragua, en el que Alexis Gamboa marcó el tanto de la Tricolor. El equipo dirigido por Miguel “Piojo” Herrera sabe que no puede dejar escapar más puntos si quiere encaminar su camino hacia el Mundial.

En lo histórico, los ticos tienen plena confianza: han ganado los cuatro duelos previos de eliminatorias ante Haití, incluido el 1-0 rumbo a Rusia 2018 con gol de Randall Azofeifa. Ahora, con el apoyo de su afición en San José, buscarán retomar confianza y hacerse fuertes en casa para seguir en la pelea por la clasificación.

¿Cómo llega Haití?

Haití arrancó su participación en la ronda final con un empate 0-0 frente a Honduras, en un partido donde el arquero Alexandre Pierre fue la gran figura al mantener el arco en cero con tres intervenciones determinantes.

Aunque los antecedentes históricos favorecen ampliamente a Costa Rica, Haití se aferra a sus buenos resultados recientes: en los últimos tres cruces en distintas competencias registra una victoria y dos empates, incluido el recordado 2-1 en la Copa Oro 2019.