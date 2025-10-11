Panamá sueña, Honduras y Costa Rica luchan y Guatemala sufre: esto necesita cada selección centroamericana para clasificar al Mundial 2026

La ronda final de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026 ya llegó a la mitad de su recorrido, y el panorama para Centroamérica no es el más alentador.

De hecho, si la clasificación finalizara hoy, los tres boletos directos a Norteamérica serían para dos selecciones caribeñas, Haití y Curaçao, y para el único representante de Sudamérica en la confederación: Surinam. Este escenario enciende todas las alarmas en el istmo, donde aún queda tiempo, pero poco margen de error, para revertir la historia.

Grupo A: Panamá ilusiona, El Salvador reza y Guatemala se hunde

En el Grupo A, tres selecciones centroamericanas comparten zona con el sorprendente líder Surinam. Los surinameses encabezan la tabla con 5 puntos, igualados con Panamá, pero con mejor diferencia de gol.

Los canaleros, dirigidos por Thomas Christiansen, alcanzaron esa cifra tras la polémica victoria por 1-0 en el Estadio Cuscatlán ante El Salvador, que se mantiene tercero con 3 puntos. Por su parte, Guatemala atraviesa un momento gris bajo el mando de Luis Fernando Tena, y con apenas 2 puntos en tres partidos, es el colista del grupo.

El martes 14 de octubre será una fecha crucial. Panamá recibirá a Surinam en casa, y de ganar, se adueñaría del liderato absoluto, quedando a un paso de la clasificación directa. El Salvador y Guatemala, mientras tanto, se verán las caras en un duelo de vida o muerte.

Los de Bolillo Gómez buscarán aprovechar el enfrentamiento directo entre los punteros para volver a la pelea, mientras que los chapines no tienen margen de error: deben vencer sí o sí y esperar un milagro en noviembre, cuando se midan a Panamá (13 de noviembre) y cierren ante Surinam (18). El primer lugar parece difícil, pero un segundo puesto bien posicionado podría abrir la puerta al repechaje intercontinental, reservado para los dos mejores segundos de toda la eliminatoria.

Grupo C: Honduras y Costa Rica bajo presión, Nicaragua en jaque

El Grupo C ofrece una historia similar. Ninguno de los tres centroamericanos es líder: el primer lugar le pertenece a Haití, con cinco puntos y una diferencia de +3, seguido muy de cerca por Honduras, que tiene la misma cantidad de unidades pero menor diferencia (+2). Costa Rica ocupa el tercer lugar con tres puntos, mientras que Nicaragua cierra la tabla con uno.

El próximo lunes 13 de octubre, los haitianos visitarán a los catrachos, mientras que La Sele recibirá en San José a la Azul y Blanco, con la obligación de ganar después de haber empatado 1-1 en Managua.

Luego, Honduras visitará a Nicaragua en la penúltima fecha, y Costa Rica y Haití podrían definir al líder del grupo antes del cierre, cuando el clásico centroamericano entre ticos y catrachos en suelo tricolor podría decidirlo todo.

¿Y los mejores segundos?

Por ahora, Jamaica es el mejor segundo de toda la eliminatoria con seis puntos, seguida por Honduras, con cinco y una diferencia de gol de +2. Panamá, con cinco puntos y +1, estaría quedando fuera del repechaje por la mínima.

El nuevo formato reemplaza al tradicional repechaje y otorga seis lugares en un torneo clasificatorio donde ya fueron confirmadas Bolivia (Conmebol) y Nueva Caledonia (OFC).

Centroamérica todavía sueña, pero el reloj corre. Los próximos dos meses definirán si la región mantiene presencia en la Copa del Mundo o si el 2026 será recordado como el año en que el Caribe y Surinam le arrebataron el protagonismo histórico.