En Alajuelense esperan: Carlos Vela no se guardó nada y habló sobre las negociaciones con Celso Borges

En la Liga Deportiva Alajuelense no quieren que el tiempo juegue en contra y ya trabajan en uno de los temas más sensibles del cierre de año: la renovación de Celso Borges, capitán, referente y figura clave del camerino rojinegro. Su contrato termina en diciembre, pero desde la dirigencia aseguran que las conversaciones marchan por buen camino.

El gerente deportivo manudo, Carlos Vela, fue claro al hablar del tema y reconoció que las negociaciones con el mediocampista están avanzadas y en un tono positivo.

¿Qué dijo Carlos Vela sobre la renovación de Celso Borges?

“Celso es un referente del club, un jugador que viene trabajando muy bien, un líder del vestidor, todo mundo sabe y conoce su trayectoria. Como bien dijo Celso, en su momento hablamos para hablar y ya hablamos; las negociaciones están muy claras de ambas partes”, aseguró en declaraciones a La Teja.

El mexicano explicó que el intenso calendario de partidos había retrasado un poco la profundización del diálogo: “Tuvimos un mes muy intenso, con muchos partidos y no hubo tanto tiempo para profundizar, pero todos estamos con la intención de que las cosas sigan bien y mantenernos”.

En Alajuelense quieren seguir contando con Celso Borges. (Foto: La Nación)

Vela también dejó en claro que la permanencia de Borges es una prioridad para la institución, tanto por lo que representa en la cancha como por su liderazgo fuera de ella. “Sin duda, lo bueno es que tanto Celso quiere seguir como nosotros queremos que siga, por lo que no debería haber mayor problema en que se dé”, subrayó.

En la Liga hay optimismo. El deseo mutuo de continuar juntos simplifica la negociación, y aunque aún faltan detalles por cerrar, la dirigencia confía en que Celso Borges seguirá vistiendo los colores rojinegros en 2026.