“Pasó factura”: la interna en el camerino de Herediano que precipitó la salida de Pablo Salazar

Las razones tras la salida de Pablo Salazar del banquillo del Club Sport Herediano no podrían estar más claras: en los cinco partidos que llegó a dirigir como DT florense, el ex defensor cosechó una victoria, un empate y tres derrotas muy dolorosas.

El Team perdió la Recopa ante Alajuelense (0-1), fue sorprendido por Puntarenas FC en el Carlos Alvarado (2-3) y volvió a tropezar en la Copa Centroamericana, cayendo por 4-2 ante Cacique Diriangén luego de haber ganado en el debut ante Real España.

Bajo una gestión tan resultadista como la de Fuerza Herediana, con Jafet Soto al mando, el resultado de la ecuación estaba clarísimo desde que el bicampeón costarricense tropezó en Nicaragua.

El vestuario no ayudó a Pablo Salazar

Sin embargo, existe otro motivo que podría estar oculto detrás del despido del ex defensor. Es que según la información que revelaron los periodistas Kevin Jiménez y Fabián Borbón en el programa Seguimos, el plantel rojiamarillo no estaba conforme con algunas de las decisiones que trajo Salazar, empezando por el cambio de modelo táctico.

“Lo que me dicen es que dentro del camerino, el equipo no estaba acostumbrado a la formación, pasaron de ganar dos títulos con 4-3-3 a jugar línea de 5, eso pasó factura. Era acostumbrarse a otro estilo de juego”, comentó Jiménez.

Pablo Salazar solo llegó a dirigir cinco partidos en Herediano.

Y su colega añadió: “Esto es información: hay cambios que no gustaron a lo interno del equipo. Contra Puntarenas, cuando el partido estaba 2-2, la salida de Joshua Navarro, que estaba siendo uno de los mejores, no gustó a lo interno. Y ayer, cuando Herediano estaba cerca de la igualdad sacaron a Elías Aguilar”.

Esta disconformidad también podría haber sido un factor para entender la rapidez con la que la directiva herediana definió darle salida a Salazar de su puesto como entrenador.

Salazar no se aleja de Heredia

A pesar del despido, el referente florense no se alejará de Heredia, ya que le fue ofrecido un puesto para reubicarse dentro de la estructura de la institución. Según Kevin Jiménez, la próxima labor del ahora ex DT de Herediano podría darse como técnico de las Ligas Menores.

Mientras tanto, la Junta Directiva analiza sus opciones para reemplazar a Salazar, siendo los nombres más fuertes Hernán Medford, Minor Díaz y, como no podía ser de otra manera, el propio Jafet Soto, quien será el técnico interno en el clásico ante Alajuelense.