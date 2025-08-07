Jafet Soto no es el favorito: Kevin Jiménez revela cómo está la carrera entre los 4 candidatos para reemplazar a Pablo Salazar en Herediano

Este jueves, los aficionados del Club Sport Herediano amanecieron con la noticia que se sabía inevitable tras la dolorosa derrota del equipo en su visita al Cacique Diriangén por la Copa Centroamericana.

Al caer por 4-2 frente al cuadro de José Giacone, Pablo Salazar alcanzó su cuarto partido al mando del Team sin conocer la victoria. Y en el club presidido por Jafet Soto, una racha así puede tener un solo final. Así, el conjunto rojiamarillo puso fin al efímero ciclo del entrenador con un comunicado oficial que dio inicio, una vez más, a la tradicional danza de nombres.

ver también Es oficial: Herediano confirma la decisión más dura de Jafet Soto y le deja un mensaje claro a Alajuelense antes del clásico

Aunque muchos dieron por sentado que, como ha ocurrido tantas veces, será el propio presidente quien vuelva a colocarse el buzo de entrenador, esta vez esa posibilidad no sería la más firme.

Publicidad

Publicidad

¿Quién es la opción más fuerte para reemplazar a Salazar?

Según reveló el periodista Kevin Jiménez en el programa Seguimos, hay otro candidato que llena los ojos de la directiva: “Una opción muy fuerte para que llegue al equipo es Hernán Medford. La otra opción, usted ya sabe, es Jafet Soto. Si Jafet acepta, será Jafet, pero ahora se encuentra con muchas prioridades, como el estadio”, explicó.

Hernán Medford suena fuerte en Herediano (Emisoras Unidas).

Publicidad

Jiménez recordó que el nombre de ‘El Pelícano’ viene sonando desde hace tiempo en Heredia, y que incluso fue opción antes de que llegara Alexander Vargas para el Clausura 2025. “Después del título también fue candidato, pero ya había renovado en su equipo”, indicó.

Publicidad

Hernán Medford, Jafet Soto y otros dos candidatos

Además de Medford, también aparece Minor Díaz como un candidato con chances en esta carrera. “La tercer opción es Minor Díaz, quizás un poco menos fuerte en estos momentos”, agregó el comunicador.

Publicidad

El cuarto apuntado, el más lejano de todos, es Jeaustin Campos, que siempre aparece en la órbita del Team pero cuya llegada hoy parece complicada: tiene contrato vigente con el Real España de Honduras y renovó recientemente por dos años, lo que hace muy poco probable su salida.

Jeaustin Campos está lejos de volver a Herediano.

Publicidad

Publicidad

“Jeaustin tiene contrato, renovó y va a ser muy difícil al final de cuentas. A mí lo que me dicen es que las opciones son Hernán, Jafet y Minor Díaz”, resumió Jiménez.

Por su parte, Fabián Borbón añadió otro dato relevante para la elección del nuevo técnico: el desgaste de Jafet Soto. Tras el exigente bicampeonato y la presión constante en torno a la institución, el jerarca rojiamarillo estaría priorizando hoy otros frentes, como la finalización del nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero.

Publicidad

ver también Mensaje para el próximo DT: Marcel Hernández resumió en apenas 8 palabras el gran problema de Herediano

“Hoy a la tarde quieren reunir a la Junta Directiva para definir 100% al elegido”, concluyó Kevin Jiménez, dejando claro que la decisión final podría darse a conocer en las próximas horas.