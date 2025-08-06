“Estamos a la altura”: José Giacone lanza mensaje contundente a Costa Rica y a Herediano tras el triunfo de Diriangén

Diriangén logró un triunfo histórico en la Copa Centroamericana 2025 luego de superar 4-2 a Club Sport Herediano, resultado que causó una catástrofe en Costa Rica y que podría causar el despido de Pablo Salazar, mientras que para José Giacone puede ser un impulso positivo para su equipo.

ver también “Decisión tomada”: Jafet Soto ya habría definido el futuro de Pablo Salazar tras la derrota de Herediano vs Diriangén

Giacone dejó claro que esta victoria es muy meritoria y merecida, porque se confirmó que se puede jugar de igual a igual contra todos los equipos, incluso esto puede tener un impacto positivo no solo para el club, sino para Nicaragua para confirmar de que están hechos.

José Giacone analiza el triunfo de Driangén vs Herediano

“Es un impacto en la región, pero lo que quiero y me gustaría es que haya impacto en Nicaragua, para lograr cosas triunfos importantes, estamos a la altura para competir contra quien sea, eso me gustaría, queda la sensación que se puede competir de tu a tú contra clubes como este”, comenzó diciendo.

Publicidad

Publicidad

“Esperamos hacer más presentaciones como las de hoy, ganamos jugando de tu tú, es algo que teníamos en mente y la ilusión, había que transmitirle a los jugadores que no somos menos, sino que jugando bien al futbol y eficientes a la hora de competir”, agregó.

Acerca de la victoria vs Herediano opinó: “Hablamos bastante con los jugadores y ahora se sienten bien, hubo buen futbol, el resultado de otro día empañó lo que hicimos ante Municipal, pero hoy se hizo una gran exhibición y se superó a un rival que venía invicto en este Copa desde hace varios partidos”

Publicidad

ver también Pablo Salazar en la cuerda floja: Jafet Soto rompe el silencio tras la derrota de Herediano ante Diriangén

“Felicito a mis jugadores, tienen un gran mérito por este resultado, me siento muy gratificado, porque ellos demostraron que están a la altura para competir y esperamos seguir por la misma senda, se vienen dos salidas contra dos buenos rivales y esto nos puede dar un envión anímico importante”, concluyó.