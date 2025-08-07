Es oficial: Herediano confirma la decisión más dura de Jafet Soto y le deja un mensaje claro a Alajuelense antes del clásico

Jafet Soto lo volvió a hacer. En lo que ya se ha convertido en una tradición florense, al presidente del Club Sport Herediano tomó la decisión más drástica sin que le tiemble el pulso: Pablo Salazar dejó de ser el director técnico del equipo tras apenas cuatro partidos al mando.

El breve paso del ex defensor por el banquillo deja un saldo muy pobre, con un empate 0-0 frente a Guadalupe y tres derrotas, la última de ellas el durísimo 2-4 ante el Cacique Diriangén de José Giacone por la Copa Centroamericana. Este resultado fue la gota que rebalsó el vaso y el detonante final de una nueva limpieza.

“El Club Sport Herediano informa que Pablo Salazar no continuará como director técnico de El Team. Agradecemos profundamente su compromiso, entrega y liderazgo durante su etapa al frente del equipo. Esta es, y siempre será, tu casa, profe. Porque quien defiende estos colores con pasión, deja una huella que no se borra. ¡Mucho éxito en lo que viene!”, escribió el club en un comunicado difundió en sus canales oficiales.

¿Jafet Soto vuelve al banquillo?

Esta decisión marca el tercer campeonato consecutivo en el que Herediano se queda sin entrenador a mitad de torneo. En el Apertura 2024 y el Clausura 2025, Jafet fue quien se calzó el buzo y guió al equipo hacia el bicampeonato, tras los despidos de Walter “Paté” Centeno y Alexander Vargas.

Jafet Soto tomó la decisión más dura con Pablo Salazar.

Aunque aún no se ha confirmado oficialmente si el jerarca del Team volverá al banquillo, todo parece indicar que está preparando el terreno para su décimo cuarto ciclo como DT… justo antes de enfrentar a Liga Deportiva Alajuelense.

El Team da un volantazo antes del Clásico Provincial

El choque ante Alajuelense está programado para este domingo 10 de agosto a las 5:00 p.m. en el estadio Alejandro Morera Soto, por la tercera jornada del Apertura 2025. Mientras los manudos de Óscar “Machillo” Ramírez llegan con dos victorias al hilo, el Team aún no sabe lo que es ganar en el Apertura.

Aunque Jafet parece ser el gran candidato para tomar las riendas, también han empezado a circular otros nombres como posibles reemplazos, como Minor Díaz, Jeaustin Campos (más difícil por su situación contractual) y Hernán Medford.

Lo cierto es que, quien sea que se siente en el banquillo florense, tendrá una responsabilidad enorme en el clásico provincial. Herediano necesita levantar el ánimo, recuperar el juego que lo llevó a ser bicampeón y, sobre todo, sumar de a tres ante Alajuelense.