“Otro entrenador”: Fedefútbol abre la puerta a una decisión extrema con el Piojo Herrera antes de enfrentar a Honduras

La Selección de Costa Rica atraviesa uno de los momentos más oscuros de su historia reciente, y aunque está claro que Miguel “Piojo” Herrera no es el único responsable del inminente fracaso rumbo al Mundial 2026, su figura ha quedado anclada en el epicentro de la tormenta.

Que la Tricolor dependa de un milagro para mantener viva la ilusión de asistir por cuarta vez consecutiva a una Copa del Mundo, en una de las eliminatorias más accesibles que se recuerden, es el resultado de años de decisiones erradas que echan sus raíces en la propia Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), la UNAFUT y una generación de futbolistas que no ha sabido responder a la altura del desafío.

Sin embargo, el técnico mexicano tampoco escapa a la responsabilidad: desde que inició el proceso mostró desconocimiento del fútbol local, falta de lectura en partidos clave y una soberbia que terminó por aislarlo por completo.

¿Miguel Herrera será despedido?

Hoy, Herrera parece haber perdido a todos sus aliados. Los aficionados exigen su salida, los periodistas lo señalan sin piedad y dentro de la Fedefútbol el ambiente se ha tensado al máximo. Con el duelo contra Honduras a la vuelta de la esquina (un cierre de Grupo C que, salvo un milagro, confirmará el naufragio tico), el Comité Ejecutivo encabezado por Osael Maroto delibera contrarreloj qué hacer con un seleccionador que ya camina en el borde de la cornisa.

En la mañana de este viernes, Fabián Borbón reveló los planes inmediatos de la Federación respecto al futuro del Piojo. “Por ahora, el técnico Miguel Herrera va a dirigir el partido contra Honduras. Esa es la decisión que se ha tomado en las últimas horas”, anunció el perdiosita en el programa Seguimos. Pero advirtió: “Ojo que podría cambiar: hay un sector del Comité Ejecutivo que quiere poner a otro entrenador, cualquiera, incluso que se dirijan solos. Pero a las 9:28 am, Miguel Herrera va a dirigir el partido”.

Los posibles reemplazos para el Piojo

Si el sector del Comité Ejecutivo que exige la salida inmediata de Herrera termina imponiéndose, Costa Rica podría tener un entrenador interino de emergencia para el partido ante los catrachos. Nombres como Randall Azofeifa y Randall Row, actuales entrenadores de selecciones juveniles, podrían asumir el rol mientras se define el futuro del banquillo tico.

Por ahora, Miguel Herrera sigue siendo el entrenador de Costa Rica, pero nunca antes estuvo tan cerca de perder el timón, y la Fedefútbol ya abrió la puerta para que otro entrenador aparezca en escena antes del choque definitivo frente a Honduras.