No se vio en TV: la violenta reacción del Piojo Herrera que indigna a Costa Rica y obligó a la intervención de la Fedefútbol

La noche más dolorosa de la Selección de Costa Rica en estas Eliminatorias dejó mucho más que un 1-0 ante Haití y una clasificación al Mundial 2026 prácticamente perdida. Tras el pitazo final, mientras los jugadores permanecían desconsolados en el terreno de juego, el ambiente en los pasillos del estadio de Curazao también comenzaba a calentarse. Y lo peor ocurrió lejos de las cámaras oficiales.

En la conferencia de prensa posterior al partido, Miguel Herrera vivió un momento que en cuestión de minutos se viralizó y provocó indignación a lo largo de Costa Rica. El técnico, ya visiblemente molesto por el desempeño de su equipo y luego de haberse marcado como responsable, no tomó nada bien una pregunta directa de un periodista de Canal 8.

La pregunta que lo descontroló

El comunicador le consultó sobre dos puntos sensibles: Su inexperiencia en eliminatorias mundialistas, recordándole que este es su primer proceso en Concacaf. Su responsabilidad directa en el presente crítico de la Tricolor, que ahora depende de otros resultados y de un milagro matemático para no quedar eliminada.

Aunque al inicio respondió con cierta firmeza, al terminar la frase su temperamento explotó. Miguel Herrera encaró verbalmente al periodista, elevó el tono y gesticuló de forma airada, al punto de que varias personas presentes quedaron en silencio.

Testigos dentro de la sala aseguran que el cruce fue mucho más tenso de lo que mostraron los fragmentos que circularon en redes. El Piojo dio un paso hacia adelante, interrumpió al periodista, lo cuestionó y lo retó a “preguntar con respeto”, mientras intentaba continuar hablando fuera de micrófono.

Fue entonces cuando la encargada de prensa de la Federación Costarricense de Fútbol intervino directamente, se acercó al Piojo y lo retiró de la sala para evitar que la situación escalara aún más. La conferencia se dio por finalizada de manera abrupta.