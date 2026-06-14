Quién es Tahith Chong, el único jugador de Curazao nacido en la isla para el Mundial 2026

De Manchester United a Curazao: esta es la historia de Tahith Chong, el único de los 26 convocados por Dick Advocaat que nació en el país.

Tahith Chong llega al Mundial 2026 con un lugar especial dentro de la historia de Curazao. No solo es uno de los nombres más reconocibles del plantel por su pasado en el Manchester United y su recorrido en el fútbol europeo: también es el único jugador de la lista mundialista que nació en el país.

El dato lo convierte en una figura simbólica para una selección muy particular. Curazao disputa su primera Copa del Mundo con 25 de sus 26 convocados nacidos en Países Bajos, producto de su vínculo histórico, político y migratorio con el país europeo. En ese contexto, Chong es la cara local de un equipo construido entre la isla y la diáspora.

De Willemstad al fútbol europeo

Chong nació en Willemstad, la capital de Curazao, el 4 de diciembre de 1999, y se mudó a Europa cuando era niño para continuar su formación futbolística.

Su primer gran paso fue Feyenoord, uno de los clubes más importantes de Países Bajos. Allí empezó a desarrollarse como extremo y mediocampista ofensivo, antes de dar un salto enorme: en 2016 se incorporó a la academia del Manchester United.

Ese recorrido lo convirtió rápidamente en una de las promesas más seguidas de su generación. Chong tenía velocidad, gambeta, despliegue y un perfil ofensivo capaz de jugar por banda o por zonas interiores.

El ex Manchester United que llega al Mundial con Curazao

El paso por los Red Devils le dio exposición internacional. En el club inglés llegó a debutar con el primer equipo y sumó experiencia en competiciones de alto nivel, además de consolidar una formación en uno de los entornos más exigentes de Europa.

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Después continuó su carrera con préstamos y etapas en distintos clubes, como Werder Bremen, Club Brujas, Birmingham City, Luton Town y Sheffield United.

Esa trayectoria lo convierte en uno de los futbolistas con mayor recorrido competitivo dentro de Curazao. No llega al Mundial solo por su valor simbólico, sino también por su experiencia en ligas fuertes y por su capacidad para darle soluciones ofensivas al equipo.

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Por qué eligió representar a Curazao

Antes de jugar para la selección curazoleña, Chong había representado a Países Bajos en categorías juveniles, de la Sub-15 a la Sub-21, pero nunca llegó a debutar con la selección mayor neerlandesa.

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Esa situación le permitió elegir a Curazao a nivel absoluto. Para él, la decisión tuvo una carga emocional evidente: representar al país donde nació y conectar con una identidad que nunca había dejado atrás.

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Su debut con Curazao llegó en 2025 y tuvo impacto inmediato. Desde entonces, se transformó en una de las piezas ofensivas más importantes del equipo dirigido por el neerlandés Dick Advocaat.

Los 25 jugadores de Curazao nacidos en Países Bajos

Eloy Room

Tyrick Bodak

Trevor Doornbusch

Shurandy Sambo

Jurien Gaari

Roshon Van Eijma

Sherel Floranus

Armando Obispo

Joshua Brenet

Riechedly Bazoer

Deveron Fonville

Godfried Roemeratoe

Juninho Bacuna

Livano Comenencia

Leandro Bacuna

Ar’jany Martha

Kevin Felida

Jurgen Locadia

Jeremy Antonisse

Sontje Hansen

Tyrese Noslin

Kenji Gorré

Jearl Margaritha

Brandley Kuwas

Gervane Kastaneer

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