“Nos vamos”: Keylor Navas rompe el silencio y estremece a todo Costa Rica con su mensaje tras quedar fiera del Mundial 2026

Keylor Navas no tuvo el regreso esperado a la Selección de Costa Rica. No porque no haya rendido, sino porque no pudo cumplir el objetivo que se había trazado junto a Miguel Herrera: este martes, al empatar 0-0 con Honduras en el cierre de las Eliminatorias Concacaf, su sueño y el de todo un país de clasificar al Mundial 2026 se hizo añicos.

Antes y después del pitazo final, la leyenda tica protagonizó varios estados anímicos: desde el encontronazo con el jugador hondureño Kervin Arriaga, hasta el llanto junto a los referentes que regresaron con él a La Sele para intentar sacar el barco adelante —Celso Borges, Joel Campbell y Kendall Waston— y la bronca que lo llevó a no querer hablar en zona mixta.

Finalmente, horas después de histórico revés, el portero de 38 años apareció en redes sociales con un mensaje que tocó la fibra sensible de los aficionados costarricenses.

¿Qué dijo Keylor Navas tras la eliminación de Costa Rica del Mundial 2026?

“Nos vamos dolidos por la eliminación y por no haber podido dar a Costa Rica la satisfacción de vivir otro Mundial. No queda otra que asumir los errores y aprender de ellos para que no vuelvan a suceder. Gracias a Dios por la vida y a la afición por su apoyo hasta el final“, escribió Keylor Navas.

El clásico centroamericano fue, probablemente, el último partido de Eliminatorias para el generaleño con la camiseta Tricolor. En total, registra 126 apariciones y 46 vallas invictas desde su debut en 2008, además de participaciones en los Mundiales de Brasil, Rusia y Qatar.

Resta ver qué decisión tomará Navas con su futuro, pues la Sele recién volverá a jugar el próximo año y sería en partidos amistosos. Además, el gestor de su salida del retiro, “Piojo” Herrera, no seguirá al frente del equipo luego de que se venciera su contrato.

Pocas horas después del revés en San José, al guardameta le toca empezar a prepararse para el duelo que Pumas UNAM sostendrá este jueves contra Pachuca (7:00 p.m.) por el Play-In del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.