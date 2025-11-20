Es tendencia:
Así está la tabla de posiciones del Apertura 2025 a la espera de Alajuelense vs. Cartaginés, Liga Promérica

Entérese cómo va la tabla de posiciones de la Primera División de Costa Rica en la reanudación del Torneo Apertura 2025.

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Siga el minuto a minuto de la tabla de posiciones del fútbol costarricense.
© La TejaSiga el minuto a minuto de la tabla de posiciones del fútbol costarricense.

El fútbol costarricense retoma la acción después del parón por Eliminatorias Concacaf y el rotundo fracaso de Costa Rica al no clasificar ni siquiera al repechaje del Mundial 2026. Ahora el foco vuelve al torneo local con un duelo clave en el Morera Soto: Liga Deportiva Alajuelense de Óscar “Machillo” Ramírez recibe al Cartaginés de Andrés Carevic, partido pendiente de la jornada 5 del Apertura 2025.

La Liga llega al choque ya clasificada a semifinales tras golear 4-1 a Liberia, y un triunfo esta noche le permitiría no solo afianzarse en la cima de la tabla, sino también alejarse a cuatro puntos de Deportivo Saprissa, su inmediato perseguidor. El conjunto brumoso, en cambio, necesita sumar para afirmarse en el top 4 y no complicarse en la recta final.

Alajuelense vs. Cartaginés: ¿A qué hora y cómo ver el duelo entre Machillo Ramírez y Andrés Carevic? Liga Promerica de Costa Rica

Tabla de posiciones EN VIVO del Apertura 2025 de la Liga Promérica de Costa Rica

(Foto: Google)

(Foto: Google)

Cómo se juega la fecha 16 este fin de semana

Sábado 22 de noviembre

  • Liberia vs. Guadalupe — 15:00 horas
  • Saprissa vs. Herediano — 20:00 horas

Domingo 23 de noviembre

  • Alajuelense vs. Sporting FC — 16:00 horas
  • San Carlos vs. Puntarenas — 18:00 horas

Lunes 24 de noviembre

  • Pérez Zeledón vs. Cartaginés — 20:00 horas
