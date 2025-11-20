Así está la tabla de posiciones del Apertura 2025 a la espera de Alajuelense vs. Cartaginés, Liga Promérica

El fútbol costarricense retoma la acción después del parón por Eliminatorias Concacaf y el rotundo fracaso de Costa Rica al no clasificar ni siquiera al repechaje del Mundial 2026. Ahora el foco vuelve al torneo local con un duelo clave en el Morera Soto: Liga Deportiva Alajuelense de Óscar “Machillo” Ramírez recibe al Cartaginés de Andrés Carevic, partido pendiente de la jornada 5 del Apertura 2025.

La Liga llega al choque ya clasificada a semifinales tras golear 4-1 a Liberia, y un triunfo esta noche le permitiría no solo afianzarse en la cima de la tabla, sino también alejarse a cuatro puntos de Deportivo Saprissa, su inmediato perseguidor. El conjunto brumoso, en cambio, necesita sumar para afirmarse en el top 4 y no complicarse en la recta final.

Tabla de posiciones EN VIVO del Apertura 2025 de la Liga Promérica de Costa Rica

Cómo se juega la fecha 16 este fin de semana

Sábado 22 de noviembre

Liberia vs. Guadalupe — 15:00 horas

— 15:00 horas Saprissa vs. Herediano — 20:00 horas

Domingo 23 de noviembre

Alajuelense vs. Sporting FC — 16:00 horas

— 16:00 horas San Carlos vs. Puntarenas — 18:00 horas

Lunes 24 de noviembre

Pérez Zeledón vs. Cartaginés — 20:00 horas

