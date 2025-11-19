Dejó a Costa Rica afuera del Mundial 2026, clasificó siendo figura y le envió un inesperado mensaje a Keylor Navas: “Fue un honor”

La eliminación de Costa Rica del Mundial 2026 continúa dejando escenas inesperadas, y una de ellas llegó directamente desde el rival que sentenció el sueño mundialista de La Sele. Mientras el país sigue asimilando el golpe tras empatar 0-0 con Honduras y quedar sin opciones, Keylor Navas rompió el silencio con un mensaje cargado de dolor, autocrítica y agradecimiento.

“Nos vamos dolidos por la eliminación y por no haber podido dar a Costa Rica la satisfacción de vivir otro Mundial. No queda otra que asumir los errores y aprender de ellos para que no vuelvan a suceder. Gracias a Dios por la vida y a la afición por su apoyo hasta el final…”, escribió el arquero en sus redes sociales, apenas horas después del fracaso.

Sin embargo, lo que nadie esperaba era que uno de los principales responsables de la eliminación tica apareciera en los comentarios para dejarle un mensaje directo. Fue una de las grandes figuras en el grupo que integró Costa Rica, Haití, Honduras y Nicaragua.

¿Cuál es el futbolista que le envió un mensaje directo a Keylor Navas?

Duckens Nazon, delantero de Haití y autor de tres goles contra Costa Rica en la eliminatoria, sorprendió al dedicarle palabras llenas de respeto al capitán de la Tricolor: “Eres el mejor portero de Concacaf, el único luchador real de tu equipo. Fue un honor para nosotros jugar contra semejante leyenda. Gracias grande Keylor. De Haití”.

El comentario de Nazon al posteo de Keylor Navas. (Foto: Instagram)

El gesto no pasó desapercibido entre los aficionados ticos, que aún sienten la herida abierta de haber quedado fuera incluso del repechaje. Nazon, que se convirtió en la pesadilla de Costa Rica en esta eliminatoria, eligió reconocer la grandeza del arquero costarricense en medio de la tormenta.

El intercambio entre ambos deja una imagen potente: en el momento más duro para La Sele, el respeto internacional hacia Keylor Navas sigue intacto. Aun en la derrota, el portero costarricense volvió a demostrar por qué es considerado una leyenda en la región, incluso por aquellos que lo dejaron sin Mundial.