“Nos faltó alma”: Jafet Soto expone sin filtro a sus jugadores y a la afición de Herediano tras perder con Guadalupe

El esperado debut de Jafet Soto en su regreso como director técnico del Club Sport Herediano prometía ser una fiesta para la afición rojiamarilla, pero terminó siendo un duro recordatorio de la realidad del equipo.

En medio de una tormenta torrencial y con las gradas del Estadio Carlos Alvarado poco pobladas, el Team sufrió una dolorosa derrota por 2-0 ante Guadalupe FC, el colista del Apertura 2025. Este resultado alejó aún más a los florenses de los puestos de clasificación para la fase final y dejó un sabor amargo en la institución.

Errores tácticos y algo más preocupante

En la conferencia de prensa posterior al partido, Jafet no ocultó su frustración y fue brutalmente sincero: “Creo que así como puse la cara en dos campeonatos, hoy también pongo la cara por la derrota. No hicimos lo suficiente, Guadalupe hizo su trabajo y lo hizo bien. Nos faltó calidad, determinación, profundidad, ganar duelos individuales, nunca encontramos la segunda pelota“.

El presidente-entrenador asumió responsabilidades, señalando fallas propias y del equipo, y marcando el tono de lo que espera de su plantilla en este ciclo que acaba de comenzar: “De ahora en adelante se va a hacer lo que yo les diga, porque ellos no pueden hacer lo que les dé la gana.”

Reconoció que la alineación inicial no funcionó y que su equipo perdió demasiadas pelotas en mitad de campo. Además, señaló algunos detalles heredados de la gestión de Hernán Medford, como el hecho de que ambos laterales subieran al ataque al mismo tiempo.

Sin embargo, Jafet también apuntó a un problema más profundo e intangible: la supuesta falta de alma del equipo. “Hay algunos jugadores que ya son heredianos, hay otros que tienen que ponerse la camiseta y respetarla. Yo le prometo a la afición que voy a elegir a los mejores 21 para que tengan alma, y que quieran correr con alma. Hoy nos faltó alma“, sentenció.

Jafet Soto no perdona a la afición

Lejos de reservarse palabras solo para sus jugadores, el ídolo herediano también dirigió un sorprendente recado a la afición. “Vamos a trabajar sin duda, lo prometo, pero todos tienen que hacer su parte. Es la primera vez que me siento solo en un estadio, hemos jugado en muchos estadios y es la primera vez en la que me siento solo“, disparó.

A pesar del golpe, el técnico bicampeón dejó claro que no bajará los brazos y que trabajará para recuperar la identidad del Team. Su objetivo es devolver al club a la zona de clasificación y, más importante aún, asegurar que cada jugador sienta la camiseta y corra por el escudo rojiamarillo.

