Liga Promérica de Costa Rica: así está la tabla de posiciones del Apertura 2025

La Liga Promérica de Costa Rica no se detiene. Este viernes empieza la 11ª fecha del Apertura 2025 y lo hace a lo grande.
El primer partido es el de Alajuelense contra Puntarenas, un choque que promete acción en el Estadio Alejandro Morera Soto a partir de las 8 pm.
Se trata de un duelo que puede devolver al equipo del Machillo Ramírez a la cima del campeonato.
La tabla de posiciones de la Primera División de Costa Rica en la jornada 11
Así sigue la fecha 11 del Torneo Apertura 2025
Sábado 26 de septiembre
20.00 | Herediano vs. Guadalupe | Estadio Carlos Alvarado Villalobos
Domingo 27 de septiembre
16.00 | Saprissa vs. Cartaginés | Estadio Ricardo Saprissa Aymá
18.00 | San Carlos vs. Sporting | Estadio Carlos Ugalde Álvarez
Lunes 28 de septiembre
20.00 | Pérez Zeledón vs. Liberia | Estadio Municipal Pérez Zeledón