Liga Promérica de Costa Rica: así está la tabla de posiciones del Apertura 2025

Empieza la 11ª fecha y ésta es la tabla de posiciones del Apertura 2025 de la Liga Promérica de Costa Rica.

Por Gustavo Pando

Así está la tabla de posiciones del Apertura 2025 en Costa Rica.
La Liga Promérica de Costa Rica no se detiene. Este viernes empieza la 11ª fecha del Apertura 2025 y lo hace a lo grande.

El primer partido es el de Alajuelense contra Puntarenas, un choque que promete acción en el Estadio Alejandro Morera Soto a partir de las 8 pm.

Se trata de un duelo que puede devolver al equipo del Machillo Ramírez a la cima del campeonato.

La tabla de posiciones de la Primera División de Costa Rica en la jornada 11

Así sigue la fecha 11 del Torneo Apertura 2025

Sábado 26 de septiembre

20.00 | Herediano vs. Guadalupe | Estadio Carlos Alvarado Villalobos

Domingo 27 de septiembre

16.00 | Saprissa vs. Cartaginés | Estadio Ricardo Saprissa Aymá
18.00 | San Carlos vs. Sporting | Estadio Carlos Ugalde Álvarez

Lunes 28 de septiembre

20.00 | Pérez Zeledón vs. Liberia | Estadio Municipal Pérez Zeledón

