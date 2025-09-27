“Se habían olvidado”: en Herediano señalan el gran error de Hernán Medford que Jafet Soto ya corrigió

La previa del enfrentamiento entre Club Sport Herediano y Guadalupe FC en el estadio Carlos Alvarado estuvo marcada por un tema central: el regreso de Jafet Soto al banquillo rojiamarillo.

Tras el despido de Hernán Medford, el presidente del club asumió el cargo de director técnico por decimocuarta ocasión, a pesar de haber declarado semanas antes que se tomaría un largo descanso por motivos de salud.

“Conceptos que se habían olvidado”

En su regreso a los entrenamientos, Jafet habría implementado una serie de cambios tácticos y motivacionales que ya han mostrado efectos positivos dentro del camerino.

Según Óscar Esteban Granados, miembro de su cuerpo técnico, la diferencia en el equipo es clara: “Jafet es una persona que ama a esta institución sobre todas las cosas, siempre pone alma, vida y corazón por el equipo. Esta semana se trabajó mucho en algunos conceptos que se habían olvidado, cosas que no se trabajaban por la diferente idea de Hernán (Medford) y se perdieron. Hoy Herediano va a entrar bien, va a entrar despierto“, comentó Granados antes del enfrentamiento contra Guadalupe FC.

Jafet Soto ya le cambió la cara a Herediano (Teletica).

El sueño florense queda en manos de Jafet Soto

La importancia del regreso del jerarca al puesto de DT también fue destacada por Gustavo Pérez, gerente deportivo del club, quien resaltó el impacto inmediato que tuvo en el ambiente del equipo.

“Cuando Jafet está aquí se siente la disposición y la tensión positiva que genera alrededor de él. Hay una confianza grande, las formas de trabajo cuando él está caen muy bien al grupo”, expresó Pérez.

Herediano sueña con el tricampeonato (CS Herediano).

“Volver fue una decisión tomada después de muchas conversaciones, Jafet no estaba convencido pero decidió dar el paso y asumir el reto de sacar al club de esta posición incómoda“, añadió el gerente florense.

Para la directiva de Fuerza Herediana, Jafet es el hombre indicado para devolverle a Herediano la competitividad y la identidad que se había perdido en los últimos meses bajo la dirección de Medford.