“Cansancio extremo”: Marcel Hernández lanza el anuncio menos pensado mientras Jafet Soto teme por su futuro en Herediano

La directiva del Club Sport Herediano ha dejado bien clara su intención de seguir contando con Marcel Hernández, su goleador y máxima figura, más allá del final de su contrato en diciembre de 2025.

El vigente bicampeón de Costa Rica ya ha presentado una oferta formal de renovación al experimentado delantero cubano, quien hasta el momento no ha dado una respuesta definitiva.

“Sinceramente, en la renovación yo no le he pedido nada al Herediano. Hasta ahora me presentaron una propuesta y la estamos valorando“, es lo último que comentó el artillero de 36 años sobre la posibilidad de extender su vínculo con el Teeam.

Marcel Hernández lanza el anuncio más inesperado

En medio de la incertidumbre sobre su futuro en el equipo que dirige Jafet Soto, Marcel Hernández sorprendió a todos con un anuncio inesperado en sus redes sociales. En lugar de centrarse en su renovación o su presente deportivo, el delantero compartió una importante actualización sobre su gimnasio, el “MH Fitness Club”.

En el video que compartió el caribeño en su cuenta de Instagram, un presentador comentaba: “Millones de personas buscan sentirse mejor cada día, y muchos simplemente han olvidado lo que se siente estar bien. Algunos se enfrentan al cansancio extremo, otros viven con molestias constantes, dificultad para concentrarse, para dormir, mucho estrés y presión“.

“Ha llegado algo extraordinario, un avance revolucionario en bienestar que cambiará la forma en que su cuerpo responde al mundo. Basado en una nueva neuro-tecnología de avanzada, imagine cómo sería obtener en minutos más fuerza, energía y productividad, aumentar el rendimiento en el ejercicio, eliminar malos hábitos alimenticios y mucho, mucho más”, continuaba el discurso que fue viralizado por el goleador del Team.

En ese momento, el video cambia y aparece el propio Hernández ante la cámara, diciendo: “Hola, mi nombre es Marcel Hernández y los esperamos este 30 de septiembre a las 7:30 de la noche, en nuestro gimnasio, MH Fitness Club, para que conozcan este maravilloso producto“.

La actividad, presentada como un taller gratuito del “Súper Patch” (el producto que se anuncia en el posteo), estará abierta al público y promete ofrecer una experiencia única para quienes busquen mejorar su bienestar. En la descripción del video, se lee: “Ven a vivir algo diferente, innovador y lleno de energía. Descubrí tu mejor versión con nosotros”.