El club morado no tardó en reaccionar tras el anuncio del guardameta y dejó una emotiva publicación en sus redes sociales.

"No termina aquí": El esperanzador mensaje de Saprissa a Keylor Navas tras anunciar su retiro de la Selección de Costa Rica

Keylor Navas confirmó hoy que se retira de laSelección de Costa Rica, noticia que sin duda impactó de gran manera en dicho país y el que no tardó en reaccionar fueDeportivo Saprissa, que dejó un mensaje emotivo, pero también de esperanza de cara al futuro en lo que respecta al portero.

El monstruo morado fue el equipo en el que Navas se dio a conocer y en el que se sueña pueda regresar. La publicación del club no dejó mayores pistas, pero dejó una puerta en que los caminos se puedan cruzar, sintiéndose orgullosos del pasado del futbolista.

El mensaje de Saprissa a Keylor Navas

“No hay nada más difícil y al mismo tiempo feliz en una familia, que ver a cada miembro crecer y tomar nuevos rumbos.

¡Qué falta nos hará ver a nuestro muchacho en La Sele! Pero estamos seguros que su historia no termina aquí. @NavasKeylor

Gracias por absolutamente todo. El ADN Morado y el ADN Costarricense por siempre en lo más alto del mundo“.

El futuro de Keylor Navas

Por el momento, el portero costarricense no ha definido su próximo club tras confirmar que no seguiría en el Paris Saint Germain. Aunque no aparece nada claro, se sabe que hay interés de la Liga de Arabia Saudita, Liga MX, la MLS, River Plate de Argentina y siempre está abierto el regreso a Saprissa.