Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

“El mejor recuerdo”: la frase de Hernán Medford que hace enojar a todo Panamá y aviva la tensión con Costa Rica

En la previa al partido entre Herediano y San Miguelito, Hernán Medford decidió ponerle picante con sus declaraciones sobre Panamá.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Medford calienta la previa en Panamá.
Medford calienta la previa en Panamá.

Hernán Medford nunca se guarda nada. El técnico del Club Sport Herediano, de visita en Panamá para enfrentar este jueves al Sporting San Miguelito en la Copa Centroamericana, encendió la previa con una declaración que rápidamente levantó ampollas en la afición canalera.

Cuando le consultaron cuál era su mejor recuerdo en suelo panameño, el “Pelícano” no dudó en volver a 1989, a la eliminatoria rumbo a Italia 90, cuando Costa Rica selló su clasificación en Ciudad de Panamá.

¿Qué fue lo que dijo Medford para hacer enojar a los panameños?

“El partido del 89, la clasificación que le ganamos a Panamá 2 a 0 aquí, que me tocó anotar un gol, es el mejor recuerdo que tengo en contra de Panamá”, soltó Medford sin titubeos.

Publicidad

Una herida histórica

La referencia del entrenador florense no es cualquier cosa. En aquella ocasión, la Selección de Costa Rica empató 1-1 en el juego de ida en Alajuela, pero en la vuelta, disputada en Panamá el 14 de agosto de 1988, los ticos dieron un golpe que todavía se recuerda.

Hernán Medford recordó su partido contra Panamá.

Hernán Medford recordó su partido contra Panamá.

Publicidad

Juan Cayasso abrió el marcador apenas al minuto 1 y, en la segunda parte, Hernán Medford silenció el estadio con el segundo gol al 71’, sellando el pase a la siguiente ronda y dejando en el camino a Panamá. Esa serie fue el primer paso hacia la histórica clasificación de la Tricolor a Italia 90, la primera Copa del Mundo de Costa Rica.

No es de extrañar que las palabras de Medford despierten molestia entre los panameños: para ellos fue una eliminación dolorosa, mientras que para los ticos se convirtió en uno de los capítulos más gloriosos de su fútbol.

Publicidad
“Hay acuerdo”: Jafet Soto le consigue a Hernán Medford el refuerzo internacional que necesitaba para ir por la 32

ver también

“Hay acuerdo”: Jafet Soto le consigue a Hernán Medford el refuerzo internacional que necesitaba para ir por la 32

Un combustible extra para la rivalidad

Las declaraciones del “Pelícano” reavivan una rivalidad futbolera que con los años se ha hecho más intensa. Costa Rica y Panamá han protagonizado choques calientes a nivel de selecciones y ahora, con Medford en escena, ese recuerdo de 1989 vuelve a la mesa como combustible adicional.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Hernán Medford ya lo sabe: Municipal sufre por la noticia que lo perjudica para el crucial partido con Herediano
Costa Rica

Hernán Medford ya lo sabe: Municipal sufre por la noticia que lo perjudica para el crucial partido con Herediano

Jafet Soto le consigue a Hernán Medford el refuerzo internacional que necesitaba para ir por la 32
Costa Rica

Jafet Soto le consigue a Hernán Medford el refuerzo internacional que necesitaba para ir por la 32

Medford recibe un refuerzo en un puesto clave
Costa Rica

Medford recibe un refuerzo en un puesto clave

El delantero mexicano que busca Alajuelense
Liga Deportiva Alajuelense

El delantero mexicano que busca Alajuelense

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo