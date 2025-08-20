“El mejor recuerdo”: la frase de Hernán Medford que hace enojar a todo Panamá y aviva la tensión con Costa Rica

Hernán Medford nunca se guarda nada. El técnico del Club Sport Herediano, de visita en Panamá para enfrentar este jueves al Sporting San Miguelito en la Copa Centroamericana, encendió la previa con una declaración que rápidamente levantó ampollas en la afición canalera.

Cuando le consultaron cuál era su mejor recuerdo en suelo panameño, el “Pelícano” no dudó en volver a 1989, a la eliminatoria rumbo a Italia 90, cuando Costa Rica selló su clasificación en Ciudad de Panamá.

¿Qué fue lo que dijo Medford para hacer enojar a los panameños?

“El partido del 89, la clasificación que le ganamos a Panamá 2 a 0 aquí, que me tocó anotar un gol, es el mejor recuerdo que tengo en contra de Panamá”, soltó Medford sin titubeos.

Una herida histórica

La referencia del entrenador florense no es cualquier cosa. En aquella ocasión, la Selección de Costa Rica empató 1-1 en el juego de ida en Alajuela, pero en la vuelta, disputada en Panamá el 14 de agosto de 1988, los ticos dieron un golpe que todavía se recuerda.

Hernán Medford recordó su partido contra Panamá.

Juan Cayasso abrió el marcador apenas al minuto 1 y, en la segunda parte, Hernán Medford silenció el estadio con el segundo gol al 71’, sellando el pase a la siguiente ronda y dejando en el camino a Panamá. Esa serie fue el primer paso hacia la histórica clasificación de la Tricolor a Italia 90, la primera Copa del Mundo de Costa Rica.

No es de extrañar que las palabras de Medford despierten molestia entre los panameños: para ellos fue una eliminación dolorosa, mientras que para los ticos se convirtió en uno de los capítulos más gloriosos de su fútbol.

Un combustible extra para la rivalidad

Las declaraciones del “Pelícano” reavivan una rivalidad futbolera que con los años se ha hecho más intensa. Costa Rica y Panamá han protagonizado choques calientes a nivel de selecciones y ahora, con Medford en escena, ese recuerdo de 1989 vuelve a la mesa como combustible adicional.