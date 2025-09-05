“Eran enemigos”: El Fantasma Figueroa sorprende al nuevamente referirse de Keylor Navas tras el empate de Nicaragua vs Costa Rica

El partido de Nicaragua contra Costa Rica estuvo llenó de polémica desde ayer, así fue desde el pitazo inicial, los 90 minutos y así terminó en la sala de conferencias, en especial con las palabras de Marco Antonio El Fantasma Figueroa que nuevamente habló de Keylor Navas.

El Fantasma sorprendió ayer al prácticamente hacer de menos a Navas: “Tiene dos manos y dos pies, nada más que eso. Es un arquero de 40 años, tampoco es uno de 20 años. Yo tengo un arquero de 22 años. Keylor tiene su historia, sus Champions, pero no es el de 20 años. Si tenemos que llenarle la canasta, se la vamos a llenar con gusto“.

Pero después del partido de hoy, Figueroa nuevamente habló y ahora dio marcha atrás con su respuesta, incluso asegurando que sus palabras de ayer fueron una broma, esto tomando en cuenta la repercusión que tuvieron sus declaraciones las cuales no gustaron nada en Costa Rica.

El Fantasma Figueroa se disculpa con Keylor Navas y Costa Rica

“Jugué 20 años al futbol y soy pro-jugador, lo que dije de la leyenda que tiene Costa Rica como lo es Keylor Navas, fue una broma, porque jugó para el equipo que soy fanático que es el Real Madrid, cuando jugaba él era mi ídolo”, comenzó diciendo.

“Nunca le he querido faltar el respeto a un jugador con la trayectoria de él, por lo que disculpen. Los ticos eran enemigos llegando acá, lo único que pido es disculpa por haber insultado a Navas, porque es una leyenda y un jugador extraordinario”, agregó.

Figueroa sin duda alguna dio marcha atrás tras la presión y las críticas que recibió ayer, aunque por el resultado el chileno fue halagado por lo que hizo su equipo, que consiguió un empate histórico e incluso buscó la victoria a pesar de tener 10 hombres.