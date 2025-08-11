El gesto que sorprende a Costa Rica: Keylor Navas deja sin palabras a la afición de Pumas mientras el equipo sigue sin ganar.

Este domingo, Pumas UNAM no pudo ponerle un cierre soñado al debut de Keylor Navas en el Estadio Olímpico Universitario y empató 1-1 con Necaxa en la cuarta jornada del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Ante más de 34 mil almas, deseosas de celebrar un triunfo tras la reciente eliminación de la Leagues Cup a manos de Inter Miami, y en medio de un aguacero, el equipo en el que también milita la estrella panameña Adalberto Carrasquilla se fue adelante en el marcador con una asistencia suya de tiro de esquina para el cabezazo de Rubén Duarte, al minuto 59.

Sin embargo, un remate desde fuera del área de Diego de Buen les aguó la fiesta a Navas y sus compañeros al 68′. Para colmo, en la última jugada del partido se armó polémica por un supuesto penal a favor de Pumas que el VAR no cobró.

¿Cuál es el gesto de Keylor Navas que dejó sin palabras a Pumas?

La situación de los dirigidos por Efraín Juárez es apremiante. Apenas suman un triunfo en el Apertura 2025, contra Querétaro, están fuera de la zona de liguilla y su rendimiento no convence a los aficionados, que al menos recibieron el guiño que tanto estaban esperando por parte de Keylor Navas luego del pitazo final.

Mientras se marchaban rumbo al vestuario, Navas y el resto del onceno realizaron el característico “Goya“ frente a las gradas. Se trata de una porra cargada de historia e identidad, que se originó en los años 40 impulsada por un joven estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México llamado Luis “Palillo” Martínez.

Este grito de guerra toma su nombre de uno de los cines aledaños a dicha Preparatoria, al cual “Palillo”, de buen vínculo con los encargados de los mismos, hacía ingresar gratis a aquellos estudiantes que lo entonaran: en un principio solo decía “¡GOYA! ¡GOYA!”, y luego se agregaron las palabras “¡CACHUN! ¡CACHUN! ¡RA, RA!”.

¿Cuándo es el próximo partido de Pumas UNAM?

El equipo de Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla volverá a jugar este sábado 16 de agosto, contra el campeón nacional: Toluca. La bola comenzará a rodar a partir de las 9 p.m. (CDMX) en el Estadio Nemesio Diez.